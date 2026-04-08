Khunti News: खूंटी में हाथियों का तांडव; किसानों की साल भर की मेहनत पर फेरा पानी, दो एकड़ में लगी लौकी की फसल बर्बाद

Khunti News: खूंटी वन प्रमंडल क्षेत्र में हाथियों द्वारा फसलों को नष्ट करने और घरों पर हमले करने का सिलसिला लगातार जारी है. हाल की घटनाओं में, सोनहातू और रानिया प्रखंड के विभिन्न गांवों में जंगली हाथी सब्जियों के खेतों में घुस आए और खड़ी फसलों को रौंदकर नष्ट कर दिया. इन क्षेत्रों में जंगली हाथियों के कारण पैदा हुआ यह खतरा कम होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है. विशेष रूप से, सोनहातू के बांडीह गांव में हाथियों के एक झुंड ने भारी तबाही मचाई. किसानों की कड़ी मेहनत पर पानी फेरते हुए, हाथियों ने हजारों रुपये की कीमत वाली लौकी की लहलहाती फसल को रौंदकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया.

प्रभावित किसानों रितेश पातर मुंडा, भोलानाथ पातर मुंडा, उमेश चंद्र मुंडा, जयपाल मुंडा और राजू मुंडा ने बताया कि अचानक हाथियों का झुंड खेतों में घुस आया और करीब दो एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगी फसल को पैरों तले कुचल दिया. किसानों ने बताया कि उनकी साल भर की मेहनत और जमा पूंजी इसी फसल पर निर्भर थी, जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है. इस घटना से उन्हें भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है.

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हाथियों के लगातार मूवमेंट से वनडीह और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है. शाम होते ही ग्रामीण घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की ओर से हाथियों को खदेड़ने या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उनकी जान-माल पर खतरा बना हुआ है. किसानों ने जिला प्रशासन और वन विभाग के वरीय अधिकारियों से अविलंब स्थल निरीक्षण कर फसल क्षति का आकलन कराने और पीड़ित किसानों को शीघ्र उचित मुआवजा देने की मांग की है, ताकि वे इस आर्थिक संकट से उबर सकें.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार