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गुमला में रोजगार मेले की धूम, 87 युवाओं को मौके पर मिला जॉइनिंग लेटर

गुमला में रोजगार मेले की धूम देखने को मिली है, जहां 87 युवाओं को मौके पर मिला जॉइनिंग लेटर दिया गया है. मेले में कुल 317 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 187 को शॉर्टलिस्ट किया गया था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 01:02 PM IST
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गुमला में रोजगार मेले की धूम, 87 युवाओं को मौके पर मिला जॉइनिंग लेटर
गुमला में रोजगार मेले की धूम, 87 युवाओं को मौके पर मिला जॉइनिंग लेटर

गुमला में जिला नियोजनालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय रोजगार मेला युवाओं के लिए बड़ी सौगात बनकर सामने आया है, जहां सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भाग लिया और दर्जनों युवाओं को मौके पर ही नौकरी का ऑफर मिला. गुमला के नगर भवन परिसर में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय-सह-मॉडल कैरियर सेंटर द्वारा एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया. 

317 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा
कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महत्तो और जिला नियोजन पदाधिकारी अनामिका तिर्की ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. इस रोजगार मेले में गुमला सहित पूरे झारखंड की 14 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया. मेले में कुल 317 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 187 को शॉर्टलिस्ट किया गया और अंततः 87 युवक-युवतियों का विभिन्न पदों के लिए चयन किया गया. चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा मौके पर ही ऑफर लेटर भी प्रदान किए गए.

रोजगार मेलों का आयोजन
उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि जिला नियोजनालय द्वारा हर तीन माह में ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसका अधिक से अधिक लाभ उठाकर युवा अपने भविष्य को सशक्त बना सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार पाने का बेहतर अवसर प्रदान करते हैं. कार्यक्रम के सफल संचालन में विभागीय कर्मियों और सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

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रिपोर्ट: रणधीर निधि

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Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यू...और पढ़ें

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