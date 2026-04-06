Ramgarh Encounter: भुरकुंडा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, राहुल दुबे गैंग के सदस्य सनी सिंह को लगी गोली

Ramgarh Encounter: रामगढ़ के भुरकुंडा इलाके में एक छापेमारी के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें गैंग का एक सक्रिय सदस्य सनी सिंह गोली लगने से घायल हो गया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. राहुल दुबे गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था. यह टीम लगातार संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी. इन अभियानों के बीच, पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि गैंग का सक्रिय सदस्य सनी सिंह भुरकुंडा इलाके में घूम रहा है और अपने साथियों के साथ मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है.

स्टेशन इंचार्ज बाल-बाल बचे

SIT की एक टीम खुफिया जानकारी के आधार पर भुरकुंडा दुमुहाना मंदिर के पास के इलाके को घेरकर, भूरकुंडा और पतरातू क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की. इस ऑपरेशन के दौरान, एक जानकारी मिली कि भुरकुंडा दुमुहाना मंदिर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है. पुलिस टीम ने तुरंत उस इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया. छापेमारी के दौरान, पुलिस की गाड़ी को देखते ही, उस संदिग्ध व्यक्ति ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. अपराधी द्वारा चलाई गई एक गोली पतरातू स्टेशन इंचार्ज की गाड़ी के विंडशील्ड और बंपर पर जा लगी. हालांकि, इस हमले में स्टेशन इंचार्ज बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई.

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सनी सिंह के दाहिने पैर में लगी गोली

मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की, इस दौरान आरोपी सनी सिंह के दाहिने पैर में गोली लग गई. घायल होने पर वह मौके पर ही गिर पड़ा. पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया. घटनास्थल से पुलिस ने दो देसी पिस्तौल, एक मोबाइल फोन और एक चमड़े का बैग बरामद किया है. पुलिस फिलहाल बरामद सामान की जांच कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस अधिकारियों का मानना ​​है कि समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ी आपराधिक घटना टल गई. फिलहाल मामले की जांच जारी है और गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है.

रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल