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सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, तीन नक्सलियों के ढेर होने की खबर

Saranda Forest Naxal Encounter News: झारखंड के पश्चिम सिंहभूम स्थित सारंडा जंगल में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. छोटानागरा थाना क्षेत्र में हुए इस एनकाउंटर में तीन नक्सलियों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है. पश्चिम सिंहभूम एसपी के अनुसार, सुरक्षा बल इलाके में सर्च अभियान चला रहे थे जब नक्सलियों ने उन पर हमला किया. फिलहाल इलाके में रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:55 PM IST

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सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ (फाइल फोटो)
सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ (फाइल फोटो)

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से एक बड़ी सुरक्षा खबर सामने आ रही है. एशिया के सबसे घने जंगलों में शुमार सारंडा में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में तीन नक्सलियों के मारे जाने की प्रारंभिक खबर है, हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक हताहतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

सुबह से ही जंगलों में गूंज रही गोलियां
यह मुठभेड़ बुधवार सुबह करीब 8:00 बजे पश्चिम सिंहभूम जिले के छोटानागरा थाना क्षेत्र के घने जंगलों में शुरू हुई. बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि इलाके में नक्सली किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं. इसी सूचना के आधार पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने साझा तलाशी अभियान (सर्च ऑपरेशन) शुरू किया. जैसे ही जवान जंगल के भीतर पहुंचे, नक्सलियों के एक दस्ते ने उन पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला.

तीन नक्सलियों के मारे जाने की खबर
मुठभेड़ के दौरान हुई भारी गोलीबारी में तीन नक्सलियों के मारे जाने की अपुष्ट खबरें आ रही हैं. पश्चिम सिंहभूम के एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि जंगल में रुक-रुक कर फायरिंग जारी है. हालांकि, जब तक जवानों की टीम ऑपरेशन खत्म कर वापस नहीं लौटती या शव बरामद नहीं हो जाते, तब तक किसी के मारे जाने की आधिकारिक घोषणा नहीं की जा सकती. सुरक्षा बल बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि घने जंगल और पहाड़ी इलाका होने के कारण नक्सलियों को छिपने का फायदा मिलता है.

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मिसिर बेसरा के दस्ते से आमना-सामना
सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, यह मुठभेड़ कुख्यात नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ हो रही है. माना जा रहा है कि सारंडा के इस क्षेत्र में अब नक्सलियों की संख्या काफी सीमित रह गई है और अब केवल 50 के करीब सशस्त्र नक्सली ही सक्रिय बचे हैं. केंद्र सरकार द्वारा नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय की गई समयसीमा के तहत झारखंड में अभियान तेज कर दिया गया है. सारंडा के जंगलों में हजारों की संख्या में जवानों की तैनाती की गई है ताकि बचे हुए नक्सलियों का पूरी तरह सफाया किया जा सके.

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पूरे इलाके में हाई अलर्ट
इस भीषण मुठभेड़ के बाद सारंडा के आसपास के गांवों और रिहायशी इलाकों में दहशत का माहौल है. स्थानीय ग्रामीण डरे हुए हैं और अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं. प्रशासन ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और आसपास के थानों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है. जंगल के रास्तों की घेराबंदी कर दी गई है ताकि नक्सली भाग न सकें. फिलहाल मुठभेड़ स्थल पर अतिरिक्त बल भेजा गया है और गहन तलाशी अभियान जारी है.

इनपुट - आनंद प्रियदर्शी

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