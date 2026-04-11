उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर पुलिस महकमे में जबरदस्त सक्रियता, धनबाद के 77 केंद्रों पर सुरक्षा के फूलप्रूफ इंतजाम

झारखंड में उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर प्रशासनिक और पुलिस महकमे में जबरदस्त सक्रियता देखी जा रही है. धनबाद जिला प्रशासन ने परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है.

धनबाद जिले के 77 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है. जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है. इसके लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. उपायुक्त (DC) ने जानकारी दी है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों (मैजिस्ट्रेट) और पुलिस बल की तैनाती की गई है. यह परीक्षा तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए परीक्षार्थियों को सुबह 7 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है.

वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) के कड़े रुख के बाद जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. पिछले दो-तीन दिनों से जिले के सभी थाना क्षेत्रों में देर रात एक साथ व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शहर और ग्रामीण इलाकों के होटलों, लॉज, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं में अचानक छापेमारी की. पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि परीक्षा के दौरान कोई भी बाहरी संदिग्ध व्यक्ति जिले में रहकर माहौल खराब करने या परीक्षा की गोपनीयता भंग करने की कोशिश न करे.

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छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटलों और धर्मशालाओं में ठहरे हुए प्रत्येक व्यक्ति के पहचान पत्रों (ID Proof) की गहनता से जांच की. लोगों से उनके जिले में आने का उद्देश्य पूछा गया और उनके दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया गया. इसके साथ ही पुलिस ने होटल संचालकों द्वारा रखे जाने वाले विजिटर रजिस्टर की भी बारीकी से जांच की. जिन संचालकों ने रिकॉर्ड रखने में लापरवाही बरती थी, उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है. एसएसपी प्रभात कुमार ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में किसी भी तरह की नकल, अवैध गतिविधि या अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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परीक्षा को लेकर जिला स्तर पर एक विशेष निगरानी तंत्र सक्रिय किया गया है. सभी थाना प्रभारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस की गश्ती टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों के आसपास के इलाकों पर नजर रखे हुए हैं. प्रशासन का लक्ष्य है कि परीक्षार्थी बिना किसी भय के और एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अपनी परीक्षा दे सकें. सुरक्षा के इन कड़े उपायों से मुन्नाभाई और नकल माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है.