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जेल में बंद डॉन फहीम खान का ऑडियो वायरल: बेटे इकबाल का दावा- 'AI से बना फर्जी वॉइस, रिहाई रोकने की साजिश'

वासेपुर के डॉन फहीम खान एक ऑडियो में किसी से रंगदारी की मांग कर रहा है. यह ऑडियो सोशल मीडिया पर तेज से वायरल हो रहा है. हालांकि, इस वायरल ऑडियो की सत्यता की अब तक पुलिस ने पुष्टि नहीं की है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByShailendra
Published: Jul 25, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:29 PM IST
जेल में बंद डॉन फहीम खान का ऑडियो वायरल: बेटे इकबाल का दावा- 'AI से बना फर्जी वॉइस, रिहाई रोकने की साजिश'
Image Credit: (Z News) वासेपुर डॉन फहीम खान का ऑडियो वायरल

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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