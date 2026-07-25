जेल में बंद डॉन फहीम खान का ऑडियो वायरल: बेटे इकबाल का दावा- 'AI से बना फर्जी वॉइस, रिहाई रोकने की साजिश'

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धनबाद के वासेपुर के चर्चित डॉन फहीम खान का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ऑडियो में किसी से रंगदारी की मांग की जा रही है. हालांकि, इस वायरल ऑडियो की सत्यता की अब तक पुलिस ने पुष्टि नहीं की है. इस बीच फहीम खान के बेटे इकबाल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ऑडियो को पूरी तरह फर्जी और AI से तैयार बताया है.
इकबाल खान ने आरोप लगाया कि उनके पिता को झूठे मामले में फंसाने और उनकी रिहाई रोकने के लिए विरोधियों की तरफ से यह साजिश रची गई है. उन्होंने कहा कि फहीम खान वर्ष 2009 से जमशेदपुर की घाघीडीह जेल में बंद हैं और ऐसे में वायरल ऑडियो का उनसे कोई संबंध नहीं है.
बता दें कि वर्ष 2025 में झारखंड हाई कोर्ट ने फहीम खान की रिहाई का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए रिहाई पर रोक लगाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है.
फिलहाल, वायरल ऑडियो को लेकर पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. ऐसे में ऑडियो की सत्यता की पुष्टि होना अभी बाकी है. वहीं, इकबाल खान ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आने पर पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा.