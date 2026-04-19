JPSC Exam 2025: कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए प्रशासन मुस्तैद, रांची से पाकुड़ तक कड़े इंतजाम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध

JPSC Exam 2025: राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच किया गया. रांची में कुल 96 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि राज्यभर में 103 पदों के लिए 560 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है. इस परीक्षा में लगभग 2 लाख 18 हजार अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है और प्रशासन ने कदाचारमुक्त परीक्षा करने के लिए सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है.

पाकुड़ जिले में भी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को दो पालियों में परीक्षा आयोजित हो रही है. पहली पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 3:00 बजे से 5:00 बजे तक निर्धारित की गई है, जिसमें करीब 5700 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं.

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सुबह 8:30 बजे से ही सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ने लगी थी. प्रशासन की ओर से सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. केंद्र के बाहर तैनात दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा परीक्षार्थियों की सघन जांच की जा रही है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पर पूरी तरह रोक लगाई गई है, जिससे कदाचार की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके.

परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. सिविल एसडीओ साइमन मरांडी और पाकुड़ एसडीपीओ दयानंद आजाद सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए. प्रत्येक केंद्र पर दंडाधिकारी, उड़नदस्ता, गश्ती दल, जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.

रिपोर्ट: सोहन प्रामाणिक (पाकुड़), कुमार चंदन (रांची)