/तिरंगा फहराने जा रहे देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने रोका, धक्का-मुक्की में सीने में चोट लगने का दावा

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अनशन कर रहे एक्टिविस्ट देवेंद्र नाथ महतो की 15 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को रांची के एक हॉस्पिटल में पुलिस से झड़प हो गई, जब उन्हें इंडिपेंडेंस-डे पर एक स्टेडियम में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाने से रोक दिया गया. महतो ने दावा किया कि झड़प के दौरान उनके सीने में चोट लगी.
घटना के एक वीडियो में एक सिक्योरिटी ऑफिसर को महतो का रास्ता रोकते हुए दिखाया गया है, जब वह सदर हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश कर रहे थे. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JKLM), जिस संगठन के कई वर्कर ऑफिसर से उन्हें तिरंगा यात्रा में शामिल होने देने की रिक्वेस्ट करते दिख रहे हैं, जबकि ऑफिसर उनसे अनशन कर रहे एक्टिविस्ट को आराम करने देने के लिए कहते दिखे.
एक्टिविस्ट देवेंद्र नाथ महतो ने सवाल किया कि उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मार्च में शामिल होने से क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने कहा कि 80 साल बाद हमें एहसास हुआ है कि हमें सिर्फ नाम की आजादी मिली है. मुझे संविधान के किस नियम के तहत रोका जा रहा है?
देवेंद्र नाथ महतो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट कर धक्का-मुक्की का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह घायल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मेरे साथ आज पुलिस द्वारा धक्का-मुक्की और बलपूर्वक रोकने की कोशिश की गई. मेरे साथ मौजूद साथियों के साथ भी पुलिस द्वारा मारपीट की गई. कई दिनों से भूखा होने के बावजूद मैं अपने अधिकार और जनता की आवाज के लिए खड़ा हूं. हमें इस तरह रोककर हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता. जयपाल सिंह स्टेडियम में झंडा फहराने जाते समय मुझे पुलिस ने रोक लिया. धक्का-मुक्की में मेरे सीने में चोट लग गई. मेरा इलाज और मेडिकल जांच अभी चल रही है.
14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मेरे साथ आज पुलिस द्वारा धक्का-मुक्की और बलपूर्वक रोकने की कोशिश की गई। मेरे साथ मौजूद साथियों के साथ भी पुलिस द्वारा मारपीट की गई।
कई दिनों से भूखा होने के बावजूद मैं अपने अधिकार और जनता की आवाज़ के लिए खड़ा हूँ। हमें इस तरह रोककर हमारी आवाज़ को… pic.twitter.com/TRxMaMkBqR
— Devendra Nath Mahto (@DevendraNathMa9) August 15, 2026
महतो ने यह भी मांग की कि अगर डॉक्टरों ने उसे अस्पताल छोड़ने से मना किया है, तो अधिकारी उसे लिखकर ऑर्डर दिखाएं. उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर का ऑर्डर है, तो मुझे लिखा हुआ ऑर्डर दिखाएं. अगर मुझे बिना लिखे ऑर्डर के रोका गया, तो मैं मुझे रोकने वाले सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा.
बता दें कि JPSC और JSSC की तरफ से आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त, 2026 से भूख हड़ताल पर हैं. महतो 10 अगस्त को हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं. वह 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, जिसका अब 23वां दिन है.