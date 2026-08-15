/तिरंगा फहराने जा रहे देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने रोका, धक्का-मुक्की में सीने में चोट लगने का दावा

देवेंद्र नाथ महतो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट कर धक्का-मुक्की का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह घायल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मेरे साथ आज पुलिस द्वारा धक्का-मुक्की और बलपूर्वक रोकने की कोशिश की गई. मेरे साथ मौजूद साथियों के साथ भी पुलिस द्वारा मारपीट की गई. कई दिनों से भूखा होने के बावजूद मैं अपने अधिकार और जनता की आवाज के लिए खड़ा हूं. हमें इस तरह रोककर हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता. जयपाल सिंह स्टेडियम में झंडा फहराने जाते समय मुझे पुलिस ने रोक लिया. धक्का-मुक्की में मेरे सीने में चोट लग गई. मेरा इलाज और मेडिकल जांच अभी चल रही है.