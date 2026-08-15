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तिरंगा फहराने जा रहे देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने रोका, धक्का-मुक्की में सीने में चोट लगने का दावा

रांची के एक अस्पताल से निकलने से रोके जाने के बाद अनशनकारी देवेन्द्र नाथ महतो ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया. वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मैं जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने रोक दिया. इस दौरान झड़प हुई और सीने में चोट लग गई.

Written ByShailendra
Published: Aug 15, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:33 PM IST
तिरंगा फहराने जा रहे देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने रोका, धक्का-मुक्की में सीने में चोट लगने का दावा
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) अनशनकारी महतो की रांची अस्पताल में पुलिस से झड़प

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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