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लेडी नक्सली बबीता बनी 'टाइगर' की कमजोरी: पत्नी और बेटे के मोह में ऐसे सलाखों के पीछे पहुंचा 25 लाख का इनामी अजय महतो

Giridih News: महिला नक्सली बबीता टाइगर की कमजोरी बन गई. 25 लाख का इनाम रखने वाला अजय महतो अपनी पत्नी और बेटे के प्रति लगाव के कारण जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:36 PM IST
लेडी नक्सली बबीता बनी 'टाइगर' की कमजोरी: पत्नी और बेटे के मोह में ऐसे सलाखों के पीछे पहुंचा 25 लाख का इनामी अजय महतो
Image Credit: 25 लाख का इनामी अजय महतो (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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