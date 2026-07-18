लेडी नक्सली बबीता बनी 'टाइगर' की कमजोरी: पत्नी और बेटे के मोह में ऐसे सलाखों के पीछे पहुंचा 25 लाख का इनामी अजय महतो

आखिर कौन है टाइगर? जानें

नावाडीह, पीरटांड़ का रहने वाला अजय महतो उर्फ टाइगर भाकपा माओवादी संगठन का स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य और पारसनाथ जोनल कमांडर था. 15 साल से अधिक समय से वह जंगल-जंगल भटक रहा था. उसके सिर पर 25 लाख का इनाम था और उसके नाम पर 300 से अधिक संगीन मामले दर्ज है. इनमें, पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला, सड़क निर्माण में लगे दर्जनों वाहन फूंकना, ठेकेदारों और व्यापारियों से करोड़ों की लेवी वसूली, IED ब्लास्ट कर सरकारी संपत्ति को उड़ाना, IED बनाने में यह एक्सपर्ट है. गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग की सरहद पर वह छाया की तरह था. झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और ओडिशा की पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी.