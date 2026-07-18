लेडी नक्सली बबीता बनी 'टाइगर' की कमजोरी: पत्नी और बेटे के मोह में ऐसे सलाखों के पीछे पहुंचा 25 लाख का इनामी अजय महतो

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टाइगर नाम सुनते ही पूरे पारसनाथ इलाके में दहशत फैल जाती थी. पुलिस की आंखों में किरकिरी बना 25 लाख का इनामी कुख्यात नक्सली अजय महतो उर्फ टाइगर आखिरकार पुलिस के जाल में फंस ही गया और सबसे दिलचस्प बात- इसकी गिरफ्तारी की वजह बनी इसकी अपनी पत्नी, हार्डकोर नक्सली बबीता. पुलिस सूत्रों के मुताबिक 4-5 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों की एक टीम ने डुमरी इलाके से गुप्त ऑपरेशन कर अजय महतो की पत्नी बबीता और उसके बेटे को हिरासत में लिया. बबीता भी संगठन की हार्डकोर सदस्य मानी जाती है और पारसनाथ जोन में महिला दस्ते को लीड करती थी.
बबीता के अचानक गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई. टाइगर को लगा पत्नी और बेटा खतरे में हैं. घबराहट में वह अपने सबसे भरोसेमंद ठिकाने हरलाडीह में करमू मांझी के घर पहुंचा. लेकिन पुलिस पहले से ही उसकी हरकत पर नजर रख रही थी. देर रात करीब 1 बजे एसपी डॉ. बिमल कुमार के नेतृत्व में कोबरा, जिला पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने घर को चारों तरफ से घेर लिया. पुलिस को देखते ही टाइगर ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर खड़ी टीम ने उसे और उसके साथ मौजूद 2 अन्य नक्सलियों को धर दबोचा.
आखिर कौन है टाइगर? जानें
नावाडीह, पीरटांड़ का रहने वाला अजय महतो उर्फ टाइगर भाकपा माओवादी संगठन का स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य और पारसनाथ जोनल कमांडर था. 15 साल से अधिक समय से वह जंगल-जंगल भटक रहा था. उसके सिर पर 25 लाख का इनाम था और उसके नाम पर 300 से अधिक संगीन मामले दर्ज है. इनमें, पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला, सड़क निर्माण में लगे दर्जनों वाहन फूंकना, ठेकेदारों और व्यापारियों से करोड़ों की लेवी वसूली, IED ब्लास्ट कर सरकारी संपत्ति को उड़ाना, IED बनाने में यह एक्सपर्ट है. गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग की सरहद पर वह छाया की तरह था. झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और ओडिशा की पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी.
पारसनाथ जोन का अंत
गिरिडीह डीसी पहले ही अजय महतो समेत 12 नक्सलियों पर देशद्रोह और UAPA के तहत मुकदमा चलाने की अनुशंसा कर चुके हैं. अब पति-पत्नी दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं. अजय महतो उर्फ टाइगर और बबीता की गिरफ्तारी के बाद पारसनाथ जोन का नक्सल नेटवर्क पूरी तरह टूट गया है. अब बचे हुए नक्सलियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. गिरफ्तारी के बाद जिले भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. हरलाडीह और आसपास के गांवों में सर्च ऑपरेशन जारी है.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा