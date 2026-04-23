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वित्त मंत्री किशोर ने जताई केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी, संजय सेठ बोले- 'आत्मनिर्भर बनें, पर वादे न भूलें'

Jharkhand Latest News: झारखंड के वित्त मंत्री ने साफ किया है कि केंद्र का झारखंड के साथ जो राजनीतिक व्यवहार है उसके देखते हुए राज्य सरकार आर्थिक तौर खुद को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि केंद्र सरकार पर राज्य की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा न रहे. हालांकि, राज्य सरकार केंद्र से अपना हक मांगेगी, लेकिन आत्मनिर्भता प्राथमिकता होगी. 

Written By  Kumar Chandan|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:22 PM IST

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वित्त मंत्री किशोर ने जताई केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी, संजय सेठ बोले- 'आत्मनिर्भर बनें, पर वादे न भूलें' (File Photo)
वित्त मंत्री किशोर ने जताई केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी, संजय सेठ बोले- 'आत्मनिर्भर बनें, पर वादे न भूलें' (File Photo)

Jharkhand News: झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड में रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडीचर में और मेहनत करने की आवश्यकता है. डेवलपमेंट कमिश्नर और चीफ सेक्रेट्री को पत्र भी लिखा है कि केंद्र का जो पॉलिटिकल व्यवहार झारखंड सरकार के साथ है, हमारा डिपेंडेंसी अब केंद्र पर बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए. केंद्र राशि दे न दें, हम अपने आंतरिक संसाधनों को इतना मजबूत करें कि केंद्र सरकार पर डिपेंड न रहें. 

उन्होंने कहा कि हम केंद्र से अपना हक मांगेंगे, संवैधानिक अधिकार लेंगे, अगर वो न भी दे तो हमारी योजनाएं रुके नहीं. अभी झारखंड का स्टेट ऑन टैक्स और नॉन ऑन टैक्स हमारा टारगेट है 61 हजार करोड़, इसको बढ़ा कर एक लाख 10 हजार करने के लिए कहा गया है, ताकि हमारी निर्भरता केंद्र पर न रहे. राज्य सरकार को अतिरिक्त 50 हजार करोड़ और जुटाने की आवश्यकता है. हम चाहते हैं और बेहतर करें और इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है.

झामुमो प्रदेश प्रवक्त मनोज पांडेय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र से लेना कोई भीख नहीं वो हमारा हक और अधिकार है, जो हर हाल में ले कर रहेगें. इसके साथ हम अपने आंतरिक संसाधनों को भी बढ़ाने का काम करेगें, ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो. इस बार खान और खनिज से रिकॉर्ड राजस्व की प्राप्ति हुई है. सीएम के निर्देश पर बेहतर वित्तीय व्यवस्था इस राज्य में देखने को मिल रही है.

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केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसने रोका है, आप करें अच्छी बात है, आप आत्म निर्भर बनें. ये तो पीएम का ही स्लोगन है, उन्हीं का संकल्प है आत्मनिर्भरता, लेकिन चुनाव के दौरान अपने जो वादे किए उनको पूरा करें.  

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि अपने रिसोर्स से राज्य रेवेन्यू जेनरेशन करे ताकि योजनाएं  केंद्र की राशि नहीं मिलने की वजह से अटके नहीं.

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