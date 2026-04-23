'बीजेपी अपनी पार्टी संभाले, हमारे लिए राहुल गांधी और हेमंत सोरेन काफी हैं', राधा कृष्ण किशोर का बड़ा बयान

Jharkhand News: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का आज पहले चरण का मतदान हो रहा है. वहीं, दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को है. सभी राजनीतिक दल चाहे तृणमुल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियां सभी दल जनता के बीच जा रहे हैं. झारखंड कांग्रेस के नेताओं को भी चुनाव प्रचार में लगाया गया है. बंगाल चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार करने कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी बंगाल जा रहे हैं.

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि बंगाल जा रहा हूं, बंगाल में कांग्रेस पिछले चुनाव से बेहतर करती नजर आ रही है, वैसे वहां जाने के बाद समझ आएगा, लेकिन हमारा मानना है कि कांग्रेस का परफोर्मेंस अच्छा रहेगा, एंटी बीजेपी जो हमारा थॉट है उसी रस्ते पर चलेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी पिछले चुनाव के अपेक्षा इसबार पीछे जा रही है.

उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव का झारखंड में कोई असर नहीं पड़ेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमारा गठबंधन चुनाव से पहले हुआ और हम सरकार में साथ है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा गठबंधन झारखंड के लिए है. झामुमो अपनी पार्टी के विस्तार लिए झारखंड से बाहर गया है, असम में जेएमएम अलग चुनाव लड़ा, इससे कोई आपत्ति नहीं है.

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राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि बीजेपी अपनी पार्टी को संभाले, हमारा गठबंधन देखने के लिए राहुल गांधी और हेमंत सोरेन हैं. झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत गठबंधन है और हम दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं.

महिला आरक्षण बिल ससंद में गिर जाने पर बीजेपी देश भर में सड़क पर उतर रही है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि अब लोगों का भरोसा बीजेपी पर कम होता जा रहा है, महिला आरक्षण बिल नहीं संशोधन विधेयक था. जब 2023 महिला आरक्षण बिल आया, तो कांग्रेस समेत सभी दलों ने साथ दिया और बिल पास हुआ, 543 सीटों में आरक्षण क्यों नहीं दिया?

उन्होंने आगे कहा कि अब ये 543 के जगह 850 करना चाहते थे, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर था, इस सब के पीछे बीजेपी का राजनीतिक स्वार्थ दिखा. झारखंड में SIR को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सतर्क हैं, पार्टी उसे देख रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता एसआईआर को लेकर दृढ़ता के साथ संकल्पित रुप से देखेंगे, केंद्र का जो उद्देश्य है झारखंड में नहीं चलेगा.