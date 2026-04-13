Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3176954
Zee Bihar JharkhandJharkhand

Ramgarh News: रामगढ़ के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, राहुल दुबे गिरोह ने ली हमले की जिम्मेदारी

Ramgarh News: रामगढ़ के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. वहीं, इस हमले की जिम्मेदारी राहुल दुबे गिरोह ने ली है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 13, 2026, 12:38 PM IST

Trending Photos

रामगढ़ के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पर ताबड़तोड़ फायरिंग
रामगढ़ के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पर ताबड़तोड़ फायरिंग

Ramgarh News: रामगढ़ में पतरातू पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के मुख्य द्वार पर आठ राउंड गोलियां चलाईं. गोलीबारी के कारण गेट पर गोलियों के निशान बन गए. राहुल दुबे गिरोह ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है. इस बीच, पतरातू पुलिस प्रशासन राहुल दुबे गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है.

बता दें कि 4 अप्रैल को मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने OSM मिल्क प्लांट पर गोलीबारी की थी. इस घटना से तीन दिन पहले पतरातू रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे पुल निर्माण स्थल पर भी गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था. इन घटनाओं के बाद 5 अप्रैल को पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह के सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके बाद, भुरकुंडा दो मुहानी परिसर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान, राहुल दुबे गिरोह के एक अपराधी को गोली लग गई.

यह भी पढ़ें: NH-19 पर दिल दहला देने वाला हादसा, कार ने बुजुर्ग महिला को 200 फीट तक घसीटा

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बावजूद, पतरातू पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में राहुल दुबे गिरोह की सक्रिय मौजूदगी और आतंक का राज कायम है. इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट उस गेट पर जल्दबाज़ी में पेंट करके पूरी घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, जहां गोलियों के निशान दिखाई दे रहे थे.

रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ramgarh UltraTech Cement PlantRahul Dubey