Ramgarh News: रामगढ़ के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, राहुल दुबे गिरोह ने ली हमले की जिम्मेदारी

Ramgarh News: रामगढ़ में पतरातू पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के मुख्य द्वार पर आठ राउंड गोलियां चलाईं. गोलीबारी के कारण गेट पर गोलियों के निशान बन गए. राहुल दुबे गिरोह ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है. इस बीच, पतरातू पुलिस प्रशासन राहुल दुबे गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है.

बता दें कि 4 अप्रैल को मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने OSM मिल्क प्लांट पर गोलीबारी की थी. इस घटना से तीन दिन पहले पतरातू रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे पुल निर्माण स्थल पर भी गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था. इन घटनाओं के बाद 5 अप्रैल को पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह के सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके बाद, भुरकुंडा दो मुहानी परिसर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान, राहुल दुबे गिरोह के एक अपराधी को गोली लग गई.

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इसके बावजूद, पतरातू पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में राहुल दुबे गिरोह की सक्रिय मौजूदगी और आतंक का राज कायम है. इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट उस गेट पर जल्दबाज़ी में पेंट करके पूरी घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, जहां गोलियों के निशान दिखाई दे रहे थे.

रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल

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