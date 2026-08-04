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'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज, सीएम हेमंत करेंगे आदमकद प्रतिमा का अनावरण

'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि है. इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे. इस कार्यक्रम में 10 से 12 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 04, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:33 AM IST
'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज, सीएम हेमंत करेंगे आदमकद प्रतिमा का अनावरण
Image Credit: &#039;दिशोम गुरु&#039; शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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