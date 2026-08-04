'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज, सीएम हेमंत करेंगे आदमकद प्रतिमा का अनावरण

राज्य चुनें
पाकुड़ में आज (4 अगस्त, 2026) झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पद्म भूषण से सम्मानित 'दिशोम गुरु' स्व. शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि सम्मान और भावपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है. इस मौके पर जिले में भव्य सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा और उनकी आदमकद प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. आज पुराना डीसी ऑफिस के पास स्थापित गुरुजी की भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा.
आज गुरुजी को दी जाएगी श्रद्धांजलि
यह प्रतिमा झारखंड आंदोलन के दौरान शिबू सोरोन के संघर्षो और झारखंड के विकास में उनके महान योगदान के रूप में स्थापित की गई है. प्रतिमा का अनावरण होने के बाद, बाजार समिति प्रांगण में एक सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया है. इस सभा के लिए प्रांगण में एक विशाल पंडाल और आकर्षक मंच का निर्माण किया गया है.
आम जनता से श्रद्धांजलि समारोह में आने की अपील
पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीज़ुल इस्लाम और पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं. कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर आम जनता से इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने की अपील कर रहे हैं, ताकि गुरुजी को श्रद्धांजलि दी जा सके.
10 से 12 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना
इस आयोजन में जिले के स्थानीय विधायक, सांसद के अलावा सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं, समाजसेवियों और अन्य लोगों को निमंत्रण दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, इस श्रद्धांजलि सभा में जिले और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 10 से 12 हजार से अधिक लोगों के जुटने की संभावना जताई गई है. इतनी भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति होने से पता चलता है कि दिशोम गुरु जी के प्रति लोगों का प्रेम आज भी बरकरार है और हमेशा जनता के दिलों में जीवित रहेंगे.