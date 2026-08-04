'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज, सीएम हेमंत करेंगे आदमकद प्रतिमा का अनावरण

10 से 12 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना

इस आयोजन में जिले के स्थानीय विधायक, सांसद के अलावा सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं, समाजसेवियों और अन्य लोगों को निमंत्रण दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, इस श्रद्धांजलि सभा में जिले और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 10 से 12 हजार से अधिक लोगों के जुटने की संभावना जताई गई है. इतनी भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति होने से पता चलता है कि दिशोम गुरु जी के प्रति लोगों का प्रेम आज भी बरकरार है और हमेशा जनता के दिलों में जीवित रहेंगे.