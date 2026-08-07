JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की 10 सदस्यीय टीम और सरकार के बीच पहले चरण की वार्ता संपन्न, छात्र बोले- 'मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन'

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झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षाओं गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध-प्रदर्शन लगातार जारी है. राज्य सरकार के साथ छात्र प्रतिनिधियों की पहली दौर की वार्ता के बावजूद अभ्यर्थियों का रुख सख्त है. छात्र नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी सभी जायज मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा.
हमने अपनी मुख्य मांगें रखीं और उन्हें विस्तार से समझाया: छात्र नेता रवींद्र पासवान
दरअसल, 7 अगस्त, 2026 शुक्रवार को राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि आज हमारे 10 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल की सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहली बैठक हुई. हमने अपनी मुख्य मांगें रखीं और उन्हें विस्तार से समझाया. मंत्रियों ने हमारी बात ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि वे हमारी मुख्य मांगों पर विचार करेंगे.
'जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम अपना विरोध-प्रदर्शन जारी रखेंगे'
छात्र नेता रवींद्र पासवान ने आगे बताया कि हमने कहा कि जब तक हमारी मुख्य मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हमारा विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि हमें कोई समय-सीमा नहीं दी गई है, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि सरकार को हमारी जायज मांगें जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम अपना विरोध-प्रदर्शन जारी रखेंगे.
विधानसभा घेराव का हमारा प्रस्ताव कायम: छात्र नेता पीयूष कुमार
छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का हमारा प्रस्ताव कायम है. हम 10 अगस्त को इसे आगे बढ़ाएंगे. जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. विधानसभा घेराव किया जाएगा. बातचीत कई चरणों में होगी.
रांची में छात्रों से वार्ता के बाद मंत्रियों ने सीएम हेमंत सोरेन को सौंपी रिपोर्ट
इधर, रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से वार्ता के बाद चारों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. मंत्रियों ने छात्रों की भावना से सीएम को अवगत करवाया. छात्रों के साथ दूसरे चरण की भी वार्ता हो सकती है.
JPSC अभ्यर्थियों के हक में बीजेपी सांसद का कड़ा रुख
वहीं, जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ झारखंड के छात्रों के विरोध पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 13 तारीख संसद है, हम सभी इस मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं. 13 तारीख के बाद इसका फैसला नहीं होगा, तो हम प्रयास करेंगे कि इसकी CBI जांच हो...और ऐसी सजा दिलाएंगे कि भविष्य में ऐसा करने की हिम्मत न करे कोई.