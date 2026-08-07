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JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की 10 सदस्यीय टीम और सरकार के बीच पहले चरण की वार्ता संपन्न, छात्र बोले- 'मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन'

JPSC-JSSC Agitation: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है. आंदोलन के 14वें दिन शुक्रवार की देर शाम स्टेट गेस्ट हाउस में राज्य सरकार के चार मंत्रियों वाले प्रतिनिधिमंडल और छात्रों की 10-सदस्यीय टीम के बीच करीब डेढ़ घंटे तक वार्ता हुई.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 07, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:35 PM IST
JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की 10 सदस्यीय टीम और सरकार के बीच पहले चरण की वार्ता संपन्न, छात्र बोले- 'मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन'
Image Credit: (Photo- ANI) छात्र नेता रवींद्र पासवान बोले-मांगें मानने तक खत्म नहीं होगा विरोध

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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JPSC-JSSC अभ्यर्थियों और सरकार के बीच पहले चरण की वार्ता संपन्न, नहीं बनी बात
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