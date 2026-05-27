बकरीद से पहले रांची में फ्लैग मार्च, प्रशासन ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की

राजधानी रांची में बकरीद पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र जिला प्रशासन और रांची पुलिस की ओर से फिरायालाल चौक से फ्लैग मार्च निकाला गया. फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए. इस दौरान ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे. फ्लैग मार्च का उद्देश्य बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न कराना था. प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है.

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि ईद की पूर्व संध्या पर रांची के सभी संवेदनशील इलाकों में अलग-अलग थाना क्षेत्रों और डीएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेन टाउन एरिया में ग्रामीण एसपी, एएसपी कोतवाली, एसडीओ और अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मार्च किया गया.

READ ALSO: बकरीद पर हर जिले में चौकसी बढ़ी, अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का आदेश

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में विश्वास कायम करना है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें. रांची में 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है और रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती रहेगी.

प्रशासन की ओर से नगर निगम के साथ मिलकर कुर्बानी के बाद होने वाले डिस्पोजल की भी विशेष व्यवस्था की गई है. वहीं शांति समिति की बैठकें आयोजित कर सभी समुदायों के लोगों से संवाद किया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि आम जनता ने भी प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि पर्व के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी. युवाओं से सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने की अपील की गई है. साथ ही, पुराने वीडियो को हालिया घटना बताकर शेयर करने से बचने को कहा गया है. किसी भी अफवाह या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत डायल 112 या स्थानीय पुलिस को देने की अपील की गई है.

एसडीएम कुमार रजत ने कहा कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य रूप से संचालित होगी, हालांकि लोगों से अपील की गई है कि मॉर्निंग आवर्स में अनावश्यक रूप से भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें.