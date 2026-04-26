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गिरिडीह में फूड पॉइजनिंग का कहर, जहरीला गुपचुप और छोला खाने से 6 साल के मासूम की मौत

झारखंड के गिरिडीह जिले के लेदा-बजटो गांव में शनिवार शाम गुपचुप और छोला खाने से बड़े पैमाने पर फूड पॉइजनिंग की घटना हुई है. इस जहरीले खाने से 6 वर्षीय रंजन कुमार की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं. डीसी रामनिवास यादव के निर्देश पर प्रशासनिक टीम और सिविल सर्जन अस्पताल में राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.

Written By  Mrinal Sinha|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:57 PM IST

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गिरिडीह में फूड पॉइजनिंग का कहर
गिरिडीह में फूड पॉइजनिंग का कहर

गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह जिले से एक बेहद दुखद और डराने वाली खबर सामने आई है. यहाँ सदर प्रखंड के लेदा-बजटो गांव में 'फूड पॉइजनिंग' ने भयंकर तबाही मचाई है. शनिवार की शाम गांव में घूमकर गुपचुप और छोला बेचने वाले एक ठेले वाले से चाट खाना ग्रामीणों के लिए काल बन गया. इस जहरीले खाने की वजह से एक 6 साल के मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बच्चों और महिलाओं समेत 22 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं. रविवार की सुबह जैसे ही एक साथ इतने लोगों की हालत बिगड़ी, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और जिला प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया.

घटना की शुरुआत शनिवार शाम करीब 5 बजे हुई, जब एक अज्ञात व्यक्ति ठेले पर गुपचुप और छोला बेचने लेदा-बजटो गांव पहुँचा था. गांव के बच्चों और कई बड़ों ने बड़े चाव से उससे चाट खरीदकर खाई. उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह स्वाद उनकी जान पर भारी पड़ जाएगा. रविवार की सुबह होते-होते उन सभी लोगों को तेज बुखार, पेट में असहनीय दर्द, लगातार उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते गांव के कई घरों में लोग बीमार होकर गिरने लगे, जिससे गांव में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

इस फूड पॉइजनिंग का सबसे दर्दनाक पहलू 6 वर्षीय मासूम रंजन कुमार की मौत रही. बजटो गांव की रहने वाली रिंकू देवी का इकलौता बेटा रंजन चाट खाने के बाद बुरी तरह बीमार पड़ गया था. परिजन उसे आनन-फानन में गिरिडीह सदर अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका. इलाज के दौरान ही मासूम ने दम तोड़ दिया. जवान बेटे को खोने के बाद मां रिंकू देवी का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

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घटना की जानकारी मिलते ही गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव ने मामले को गंभीरता से लिया और प्रशासनिक अमले को तुरंत अस्पताल पहुँचने का निर्देश दिया. सदर अस्पताल में फिलहाल 22 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें 5 साल के बच्चों से लेकर 45 साल तक के पुरुष और महिलाएं शामिल हैं. सभी को ड्रिप चढ़ाई जा रही है. मौके पर एसडीओ श्रीकांत यशवंत विस्पुते, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, सिविल सर्जन डॉ. बच्चा सिंह, बीडीओ और थाना प्रभारी समेत कई अधिकारी पहुँचे. अधिकारियों ने पीड़ितों का हाल जाना और सिविल सर्जन को बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. पूर्व विधायक प्रो. जयप्रकाश वर्मा ने भी अस्पताल पहुँचकर प्रभावित परिवारों को सांत्वना दी.

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प्रशासन अब उस अज्ञात ठेले वाले की पहचान करने में जुटा है जिसने गांव में यह जहरीला सामान बेचा था. पुलिस की टीमें अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को भी बुलाया गया है ताकि खाने के सैंपल की जांच की जा सके. सिविल सर्जन डॉ. बच्चा सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला साफ तौर पर 'फूड पॉइजनिंग' का लग रहा है. फिलहाल सभी भर्ती मरीजों की स्थिति स्थिर है, लेकिन बच्चे की मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. गांव में अतिरिक्त मेडिकल टीम भी तैनात की गई है ताकि नए मरीजों की पहचान कर उन्हें तुरंत इलाज दिया जा सके.

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