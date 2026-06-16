जांच में आरा मील का संचालन अवैध रूप से किए जाने की पुष्टि होने पर विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन की मदद से पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में लकड़ी और अन्य सामग्री बरामद की गई, जिसे विभाग ने जब्त कर लिया. इसके अलावा वन विभाग की टीम ने भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के चहाल गांव में भी छापेमारी की. यहां एक आरा मील के बाहर खेत में रखी लकड़ियों को जब्त किया गया. हालांकि, विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही आरा मील संचालक परिसर में ताला लगाकर फरार हो गया था. इसके कारण आरा मील के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी. बावजूद इसके विभाग ने मौके से बरामद लकड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया.