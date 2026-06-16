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Giridih News: गिरिडीह वन विभाग ने अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देवरी थाना क्षेत्र के बरजोडीह गांव में संचालित एक अवैध आरा मील को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया. इस दौरान आरा मील में रखी लकड़ी, मशीन, ट्रॉली और लकड़ी काटने में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया. कार्रवाई गावां वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में की गई. वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बरजोडीह गांव में छापेमारी की.
जांच में आरा मील का संचालन अवैध रूप से किए जाने की पुष्टि होने पर विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन की मदद से पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में लकड़ी और अन्य सामग्री बरामद की गई, जिसे विभाग ने जब्त कर लिया. इसके अलावा वन विभाग की टीम ने भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के चहाल गांव में भी छापेमारी की. यहां एक आरा मील के बाहर खेत में रखी लकड़ियों को जब्त किया गया. हालांकि, विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही आरा मील संचालक परिसर में ताला लगाकर फरार हो गया था. इसके कारण आरा मील के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी. बावजूद इसके विभाग ने मौके से बरामद लकड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया.
गावां वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि क्षेत्र में किसी भी कीमत पर अवैध लकड़ी कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बरजोडीह में संचालित अवैध आरा मील को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है और वहां से मशीन, ट्रॉली, लकड़ी काटने के उपकरण और लकड़ी जब्त की गई है. वहीं, चहाल में भी लकड़ियां जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
रेंजर ने बताया कि अवैध लकड़ी कारोबार में संलिप्त लोगों की पहचान की जा रही है. जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि वन संपदा की सुरक्षा विभाग की प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसे अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. छापेमारी अभियान में देवरी वन परिसर पदाधिकारी नीरज पांडेय, तीसरी वन परिसर पदाधिकारी अभिमित राज, राहुल कुमार, रवीश कुमार, शशि कुमार, रंजीत प्रभाकर, गावां के सुधीर बेसरा, जिलाजित कुमार सहित वन विभाग के कई अधिकारी और कर्मी शामिल थे. वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध लकड़ी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.
रिपोर्ट:मृणाल सिन्हा