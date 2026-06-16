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गिरिडीह में वन विभाग का बुलडोजर एक्शन, अवैध आरा मिल ध्वस्त, कीमती लकड़ियां और मशीन जब्त

Giridih Latest News: बरजोडीह गांव में संचालित एक अवैध आरा मील को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में लकड़ी और अन्य सामग्री बरामद की गई.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 16, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:11 PM IST
गिरिडीह में वन विभाग का बुलडोजर एक्शन, अवैध आरा मिल ध्वस्त, कीमती लकड़ियां और मशीन जब्त
Image Credit: गिरिडीह में वन विभाग का बुलडोजर एक्शन

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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