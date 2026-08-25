'यह सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं, हर झारखंडी की लड़ाई है', MMDR कानून पर बरसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के साढ़े तीन करोड़ जनता के खिलाफ केंद्र सरकार ने इनके अधिकार पर कुठाराघात किया है. उन्होंने कहा कि चौदह हजार करोड़ सेस से आने वाले पैसे पर केंद्र सरकार की नजर क्यों है? MMDR संशोधन कानून के माध्यम से हड़पना चाह रही है. राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में इस अतिरिक्त टैक्स की राशि के लिए प्रावधान किया और अब इस राशि के नहीं मिलने से कैसे जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित होगी?