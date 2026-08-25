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'यह सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं, हर झारखंडी की लड़ाई है', MMDR कानून पर बरसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने केंद्र सरकार मंगलवार को सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि MMDR संशोधन कानून साढ़े तीन करोड़ झारखंडियों के ऊपर कुठाराघात है.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Aug 25, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:55 PM IST
'यह सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं, हर झारखंडी की लड़ाई है', MMDR कानून पर बरसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय
Image Credit: पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का प्रेस को संबोधन (File Photo)

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