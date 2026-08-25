'यह सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं, हर झारखंडी की लड़ाई है', MMDR कानून पर बरसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय

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झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेस आयोजित की गई. इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने केंद्र सरकार की ओर से संसद में पारित कराए गए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 (MMDR Amendment Act, 2026) की निंदा की. उन्होंने इस कानून को राज्य के आर्थिक अस्तित्व और साढ़े तीन करोड़ झारखंडियों के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के साढ़े तीन करोड़ जनता के खिलाफ केंद्र सरकार ने इनके अधिकार पर कुठाराघात किया है. उन्होंने कहा कि चौदह हजार करोड़ सेस से आने वाले पैसे पर केंद्र सरकार की नजर क्यों है? MMDR संशोधन कानून के माध्यम से हड़पना चाह रही है. राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में इस अतिरिक्त टैक्स की राशि के लिए प्रावधान किया और अब इस राशि के नहीं मिलने से कैसे जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित होगी?
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला दिया था कि राज्य से जुड़े खनिज का फैसला राज्य के पास होगा. उन्होंने कहा कि MMDR संशोधन कानून की वजह से झारखंड के चौदह हजार करोड़ के नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इसकी व्यवस्था क्या केंद्र सरकार करेगी, इसकी गारंटी देगी?
उन्होंने कहा कि राज्य में पेयजल के साथ कई कल्याणकारी योजनाएं कैसे संचालित होगी, इसपर केंद्र सरकार कुछ बोलेगी, जबकि राज्य में PESA कानून लागू है. क्या राज्य के PESA कानून के अधिसूचित गांव से अनुमति ली गई है? संसद में कानून बनाने वाली संस्था भी MMDR कानून पर सवाल खड़े की है.
पूर्व मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद झारखंड अपनी मांगों पर बना था. क्या राज्य के हित के लिए बीजेपी के सांसद खड़े होंगे. यह सारे सवाल MMRD कानून संशोधन पर खड़े हो रहे है. जब राज्य के बजट पर असर पड़ेगा, तो राज्य की पुलिसिंग का काम कम हो जाएगा और सेंट्रल फोर्स के माध्यम से काम शुरू हो जाएगा. जमीन अधिग्रहण से लेकर खनन का काम सेंट्रल फोर्स के माध्यम से किया जाएगा.
कांग्रेस नेता ने कहा कि MMDR संशोधन कानून साढ़े तीन करोड़ झारखंडियों के ऊपर कुठाराघात है. इस कानून के खिलाफ कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन चलेगा. हेमंत सोरेन की लड़ाई नहीं है. यह लड़ाई झारखंडियों की है और हम मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे. हम इस कानून का विरोध करेंगे.