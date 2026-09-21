Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /वाराणसी में नक्सली कमांडर ब्रजेश गंझू का एनकाउंटर, झारखंड की सियासत में उबाल, मौत पर पूर्व विधायक ने उठाए

वाराणसी में नक्सली कमांडर ब्रजेश गंझू का एनकाउंटर, झारखंड की सियासत में उबाल, मौत पर पूर्व विधायक ने उठाए

झारखंड का इनामी नक्सली कमांडर ब्रजेश गंझू की मुठभेड़ में मौत पर पूर्व विधायक ने सवाल उठाए है. उन्होंने ब्रजेश गंझू के एनकाउंटर को फर्जी बताया है. साथ ही घटना की जांच की मांग की है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 21, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:30 PM IST
वाराणसी में नक्सली कमांडर ब्रजेश गंझू का एनकाउंटर, झारखंड की सियासत में उबाल, मौत पर पूर्व विधायक ने उठाए
Image Credit: इनामी नक्सली कमांडर ब्रजेश गंझू की मुठभेड़ में मौत पर पूर्व विधायक ने उठाए सवाल (Photo-AI)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सफर करने से पहले ध्यान दें! दानापुर-हावड़ा रूट पर 383 ट्रेनें रद्द या डायवर्ट
2
3
4
5