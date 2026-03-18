फिल्मी स्टाइल में 'बकरी चोरों' का शिकार: 12 बकरियों के साथ कार सवार गिरोह धराया, एक की पिटाई

जमशेदपुर में बकरी चोर गिरोह का भंडाभोड़ हुआ है. एक व्यक्ति को 12 बकरियों के साथ पकड़ा गया है और उसके दो साखी भागने में सफल हो गए. लोगों ने पकड़े गए व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी, फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है.
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जमशेदपुर जिले में बकरी चोर गिरोह सक्रिय हैं और हाईटेक तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं. बुधवार (18 मार्च) को परसुडीह थानाक्षेत्र में सनसनीखेज तरीके से ऐसे ही वारदात का खुलासा हुआ. आरोपी को 12 बकरियों के साथ दबोच लिया गया है, जबकि उसके दो साथी भाग निकले. कुछ दिन पहले परसुडीह निवासी लालबाबू सिंह की दो बकरियां चोरी हो गई थीं. उसके बाद से वे अलर्ट हो गए थे. वारदात के बाद उन्होंने एक संदिग्ध कार का नंबर नोट किया था और शोर मचाने के बजाय वे उस कार को ढूंढते रहे.
बुधवार दोपहर को लालबाबू सिंह को वहीं कार फिर से दिखाई दी, जिससे वे सतर्क हो गए. बिना देरी के बाइक से कार का पीछा करना शुरू किया. परसुडीह में जब कार पहुंची तो लालबाबू सिंह ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उसके बाद लोगों ने कार को घेर लिया.
कार के रुकते ही उसमें सवार तीन में से दो बदमाश भाग निकले, जबकि एक युवक भीड़ के हाथ लग गया. लोगों ने कार की तलाशी ली तो वे दंग रह गए. कार में से 12 बकरियां मिलीं, जो बेरहमी से ठूसी हुई थीं. यह देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पकड़े गए व्यक्ति की बेरहमी से धुनाई कर दी.
लोगों की सूचना पर परसुडीह पुलिस वहां पहुंची और भीड़ से बदमाश को छुड़ाया और हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बकरियों से लदी कार को जब्त कर लिया है.
रिपोर्ट: रंजीत कुमार
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