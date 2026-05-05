'गंगोत्री से गंगासागर में जल्द ही खत्म होगा झारखंड का बांध...', कांग्रेस को लेकर BJP ने JMM पर साधा निशाना

Jharkhand Politics: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने लिखा कि गंगोत्री से गंगासागर में झारखंड का बांध जल्द ही खत्म होगा. बीजेपी ने उन सीटों के आंकड़े भी शेयर किए हैं, जिन पर जेएमएम ने अपने कैंडिडेट उतारे थे. अजय आलोक अपने पोस्ट से ये संकेत दे रहे है कि JMM की वजह से कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान हुआ है.
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Jharkhand Politics: असम और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं. बीजेपी ने इस बार बंगाल में ममता का किला दरका दिया. वहीं असम में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है. इस सफलता से बीजेपी गदगद है. इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का झारखंड को लेकर एक पोस्ट चर्चा का विषय बन गया और उनके पोस्ट से राजनीति पारा चढ़ गया है. सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या असम और बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद झारखंड के राजनीतिक में कुछ बड़ा होने वाला है?
दरअसल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये JMM यानी हेमंत सोरेन के उम्मीदवार हैं असम में जिन्होंने कांग्रेस की लंका में आग लगा दी. ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं. अजय आलोक ने आगे लिखा कि गंगोत्री से गंगासागर में झारखंड का बांध जल्द ही खत्म होगा. बीजेपी नेता ने असम की उन 16 विधानसभा सीटों के वोट आंकड़े भी दिए हैं, जिस पर JMM चुनाव लड़ी है.
1.Mazbat – 29172
2.Bhergaon – 21997
3.Gossaigaon – 20831
4.Rangapara – 20301
5.Digboi – 19638
6.Margherita – 19228
7.Khumtai – 17090
8.Sonari – 14579
9.Tingkhong – 14205
10.Rongonadi – 13461
11.Chabua-Lahowal – 13265
12.Biswanath – 12501
13.Sarupathar – 11852
14.Barchalla – 10957
15.Duliajan – 8389
16.Nahatkatia – 7538
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अजय आलोक अपने पोस्ट से ये संकेत दे रहे है कि JMM की वजह से कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान हुआ है. साथ ही कांग्रेस-JMM गठबंधन पर निशाना साधा है. बता दें कि JMM ने असम विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां 10 दिनों से ज्यादा प्रचार किया था. उनकी पत्नी और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने असम में ताबड़तोड़ चुनाव-प्रचार किया था.
वहीं असम के चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने असम की जनता का आभार जताया है. सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि सीमित संसाधनों और बिना किसी बड़े गठबंधन के JMM 16 सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई. पहली कोशिश में 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहना और 7 सीटों पर 15 हजार से ज्यादा मत प्राप्त करना, इस बात का संकेत है कि पार्टी ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है. ये परिणाम और लोगों का भरोसा इस बात को स्पष्ट करती है कि आदिवासी समाज के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने की आवश्यकता है.