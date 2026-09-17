/गढ़वा जिले में लाखों की जमीन का मुआवजा महज 8 हजार, सड़क निर्माण को लेकर रैयतों का विरोध, विधायक ने DC से की शिकायत

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Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले में सड़क निर्माण के लिए रैयतों की जमीन के मुआवजे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. करोड़ों रुपये की लागत से बन रही सड़क का करीब 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर रैयतों के विरोध के कारण निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है. रैयतों का आरोप है कि उनकी जमीन की कीमत लाखों रुपये होने के बावजूद भू-अर्जन विभाग महज कुछ हजार रुपये प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा तय कर रहा है. मामले को लेकर रैयतों ने गढ़वा के भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी से शिकायत की. इसके बाद विधायक के साथ रैयतों ने डीसी से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर आवेदन सौंपा.
सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण पर विवाद
गढ़वा सदर प्रखंड के फरठिया मोड़ से नावाडीह तक करीब 24 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करोड़ों रुपये की लागत से कराया जा रहा है. सड़क निर्माण का करीब 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है, लेकिन मध्या पंचायत के पास कुछ हिस्सों में रैयतों के विरोध के कारण निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है. रैयतों का कहना है कि उनकी जमीन की बाजार कीमत लाखों रुपये है, लेकिन विभाग की ओर से महज आठ हजार रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से मुआवजा तय किया जा रहा है.
रैयतों ने उचित मुआवजे की मांग उठाई
रैयतों का कहना है कि जमीन चली जाने से खेती का साधन भी खत्म हो जाएगा. ऐसे में उचित मुआवजा नहीं मिलने पर उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है. इसी मामले को लेकर रैयतों ने गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी से शिकायत की. इसके बाद रैयतों ने विधायक के साथ डीसी से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत की और उचित मुआवजे की मांग की.
विधायक ने डीसी से मिलकर सौंपा आवेदन
वहीं, गढ़वा के भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामले में रैयतों को उचित मुआवजा देने का प्रावधान है. उनका आरोप है कि मध्या गांव में सड़क निर्माण के लिए जमीन लिए जाने के बावजूद रैयतों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है. विधायक का दावा है कि जिस जमीन की कीमत चार से पांच लाख रुपये है, उसका मूल्य महज आठ हजार रुपये तय किया गया है. उन्होंने कहा कि इसी गांव में सड़क निर्माण के दौरान कुछ रैयतों को एक लाख 20 हजार रुपये प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा दिया गया है. विधायक ने डीसी से मुलाकात कर आवेदन सौंपते हुए रैयतों को उचित मुआवजा देने की मांग की है.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा