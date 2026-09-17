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गढ़वा जिले में लाखों की जमीन का मुआवजा महज 8 हजार, सड़क निर्माण को लेकर रैयतों का विरोध, विधायक ने DC से की शिकायत

Garhwa News: झारखंड के गढ़वा में सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर विवाद बढ़ गया है. रैयतों का आरोप है कि लाखों रुपये की जमीन का मुआवजा महज 8 हजार रुपये प्रति डिसमिल तय किया जा रहा है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 17, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:35 AM IST
गढ़वा जिले में लाखों की जमीन का मुआवजा महज 8 हजार, सड़क निर्माण को लेकर रैयतों का विरोध, विधायक ने DC से की शिकायत
Image Credit: गढ़वा जिले में लाखों की जमीन का मुआवजा महज 8 हजार, सड़क निर्माण को लेकर रैयतों का विरोध

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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