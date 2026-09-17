/गढ़वा जिले में लाखों की जमीन का मुआवजा महज 8 हजार, सड़क निर्माण को लेकर रैयतों का विरोध, विधायक ने DC से की शिकायत

विधायक ने डीसी से मिलकर सौंपा आवेदन

वहीं, गढ़वा के भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामले में रैयतों को उचित मुआवजा देने का प्रावधान है. उनका आरोप है कि मध्या गांव में सड़क निर्माण के लिए जमीन लिए जाने के बावजूद रैयतों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है. विधायक का दावा है कि जिस जमीन की कीमत चार से पांच लाख रुपये है, उसका मूल्य महज आठ हजार रुपये तय किया गया है. उन्होंने कहा कि इसी गांव में सड़क निर्माण के दौरान कुछ रैयतों को एक लाख 20 हजार रुपये प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा दिया गया है. विधायक ने डीसी से मुलाकात कर आवेदन सौंपते हुए रैयतों को उचित मुआवजा देने की मांग की है.