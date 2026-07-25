/गढ़वा: मिड-डे मील में हो रहे मिलावटी तेल और नकली मसाले का इस्तेमाल, BDO की रेड में खुली पोल

गौरतलब है कि बरडीहा क्षेत्र पहले भी खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों को लेकर चर्चा में रह चुका है. करीब एक वर्ष पहले इसी इलाके से गोलगप्पे के पानी में खट्टापन लाने के लिए हार्पिक मिलाने और गोलगप्पे का आटा पैरों से गूंधने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया था. वह मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में रहा था. अब सरकारी विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में संदिग्ध खाद्य सामग्री के उपयोग का मामला सामने आने से एक बार फिर बच्चों की खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.