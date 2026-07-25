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गढ़वा: मिड-डे मील में हो रहे मिलावटी तेल और नकली मसाले का इस्तेमाल, BDO की रेड में खुली पोल

Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा जिले के बरडीहा प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के मिड-डे मील में कथित तौर पर मिलावटी सरसों के तेल और नकली मसालों के इस्तेमाल का मामला सामने आया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 25, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:43 AM IST
गढ़वा: मिड-डे मील में हो रहे मिलावटी तेल और नकली मसाले का इस्तेमाल, BDO की रेड में खुली पोल
Image Credit: गढ़वा: मिड-डे मील में हो रहे मिलावटी तेल और नकली मसाले का इस्तेमाल, BDO की रेड में खुली पोल

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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