/गढ़वा: मिड-डे मील में हो रहे मिलावटी तेल और नकली मसाले का इस्तेमाल, BDO की रेड में खुली पोल

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Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा जिले में सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जिले के बरडीहा प्रखंड के कई विद्यालयों में बच्चों के भोजन में कथित तौर पर मिलावटी सरसों के तेल और नकली मसालों का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि जिस तेल से सब्जी बनाई जा रही थी, उसमें जले हुए मोबिल (इंजन ऑयल) जैसी गंध आ रही थी, जिससे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ की आशंका जताई जा रही है.
मामले का खुलासा बरडीहा के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) प्रवीण कुमार के औचक निरीक्षण के दौरान हुआ. BDO ने सेमरी गांव स्थित पीएम श्री विद्यालय और आदर गांव के सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन में उपयोग किए जा रहे सरसों के तेल और मसालों की जांच की. जांच के दौरान तेल और मसाले संदिग्ध पाए गए. BDO ने मौके से दोनों के नमूने जब्त कर लिए और बताया कि इन्हें खाद्य सुरक्षा विभाग (फूड इंस्पेक्टर) के पास जांच के लिए भेजा जाएगा. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
निरीक्षण के दौरान मौजूद बच्चों के अभिभावकों ने इस पूरे मामले पर गहरी चिंता जताई. उनका कहना था कि यदि बच्चों को दूषित भोजन खिलाया जा रहा है तो यह बेहद गंभीर लापरवाही है. अभिभावकों ने कहा कि यदि बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी. उन्होंने बीडीओ की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जांच से पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी.
गौरतलब है कि बरडीहा क्षेत्र पहले भी खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों को लेकर चर्चा में रह चुका है. करीब एक वर्ष पहले इसी इलाके से गोलगप्पे के पानी में खट्टापन लाने के लिए हार्पिक मिलाने और गोलगप्पे का आटा पैरों से गूंधने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया था. वह मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में रहा था. अब सरकारी विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में संदिग्ध खाद्य सामग्री के उपयोग का मामला सामने आने से एक बार फिर बच्चों की खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा