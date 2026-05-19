Garhwa News: कोर्ट की ड्यूटी के बाद NH-39 पर क्या करते हैं सिपाही सुमेर चौधरी? चर्चा में है झारखंड पुलिस का ये जवान

Garhwa News: गढ़वा जिले से मानवता की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है. यहां गढ़वा पुलिस के सिपाही सुमेर चौधरी दिनभर कोर्ट ड्यूटी करने के बाद शाम को सड़क पर उतरकर ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाते हैं. NH 39 स्थित लगमा पेट्रोल पंप के पास लगातार हो रहे सड़क हादसों और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बढ़ती मौतों को देखकर उन्होंने यह पहल शुरू की.
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Garhwa News: खाकी वर्दी पर कई दाग लगने की खबरें सामने आती रहती हैं, चाहे वह ट्रेजरी घोटाले का मामला हो या धनबाद प्रकरण का मामला हो. ऐसे में गढ़वा से एक राहत देने वाली खबर सामने आई है, जहां इसी खाकी वर्दी की खूब तारीफ हो रही है. दिनभर कोर्ट की ड्यूटी और ड्यूटी खत्म होने के बाद सड़क पर मानवता की पहरेदारी, यह तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है. आमतौर पर ड्यूटी खत्म होने के बाद पुलिसकर्मी घर चले जाते हैं, लेकिन गढ़वा पुलिस के सिपाही सुमेर चौधरी अपनी ड्यूटी के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हैं ताकि किसी की जिंदगी खतरे में न पड़े.
झारखंड पुलिस के जवान सुमेर चौधरी इन दिनों अपने सराहनीय कार्यों को लेकर लोगों के बीच चर्चा में हैं. लगमा पेट्रोल पंप के पास NH-39 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से होने वाली मौतों ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया. इसके बाद उन्होंने खुद सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठा लिया और ट्रैफिक नियमों के पालन की मुहिम शुरू कर दी.
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गढ़वा जिले के लगमा पेट्रोल पंप के समीप हाईवे पर रॉन्ग साइड से वाहन चलाने के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे थे, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है. इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए गढ़वा पुलिस में कार्यरत सुमेर चौधरी ने स्वयं सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया. वे लगातार लोगों को हेलमेट पहनने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और रॉन्ग साइड से वाहन न चलाने की सलाह दे रहे हैं.
सुमेर चौधरी कोर्ट में मॉर्निंग शिफ्ट की ड्यूटी पूरी करने के बाद प्रतिदिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाते हैं. वे राहगीरों को समझाते हैं कि यातायात नियमों का पालन करना ही जीवन सुरक्षा की गारंटी है. उनका कहना है कि अगर उनके प्रयास से एक भी व्यक्ति की जान बचती है, तो यही उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा. वे यह भी मानते हैं कि दुर्घटना के समय पुलिस या एंबुलेंस के पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन यदि आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए आगे आएं, तो कई अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकती हैं.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा