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गढ़वा में राशन वितरण पर फिर उठे सवाल: जुलाई खत्म, लाभुकों को अभी भी नहीं मिला अनाज

Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. जुलाई समाप्त होने के बावजूद कई लाभुकों को राशन नहीं मिला, जबकि रिकॉर्ड में जुलाई और अगस्त दोनों माह का उठाव दिख रहा है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 30, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:48 PM IST
गढ़वा में राशन वितरण पर फिर उठे सवाल: जुलाई खत्म, लाभुकों को अभी भी नहीं मिला अनाज
Image Credit: गढ़वा में राशन वितरण पर फिर उठे सवाल: जुलाई खत्म, लाभुकों को अभी भी नहीं मिला अनाज (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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