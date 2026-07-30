/गढ़वा में राशन वितरण पर फिर उठे सवाल: जुलाई खत्म, लाभुकों को अभी भी नहीं मिला अनाज

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Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले में लोग इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं. एक ओर बारिश की कमी से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकारी राशन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. मेराल प्रखंड, जो वर्ष 2025 में करीब 95 लाख रुपये के राशन घोटाले को लेकर सुर्खियों में रहा था, वहां एक बार फिर राशन वितरण में भारी लापरवाही सामने आई है. जुलाई महीना समाप्त होने को है, लेकिन कई लाभुकों को अब तक जुलाई का राशन नहीं मिला. वहीं, आरोप है कि PDS दुकानदार जुलाई के साथ-साथ अगस्त माह का राशन भी पहले ही गोदाम से उठा चुके हैं, लेकिन उसका वितरण नहीं किया गया.
मेराल प्रखंड के ओखरगाड़ा गांव के किसान और ग्रामीण पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र होकर अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि बारिश नहीं होने से खेतों में बोए गए धान के बीज सूखने लगे हैं और खेती पूरी तरह प्रभावित हो गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के दोनों PDS दुकानदारों ने अब तक जुलाई महीने का राशन नहीं बांटा है. इससे गरीब परिवारों के सामने खाने के संकट आने लगा है और लोगों में भारी नाराजगी है.
ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित PDS दुकानदार जुलाई और अगस्त, दोनों माह का राशन गोदाम से उठा चुके हैं. वहीं विभाग द्वारा पहले अगस्त माह के राशन वितरण का आदेश जारी किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया. पंचायत के मुखिया का कहना है कि PDS दुकानदारों की आपसी खींचतान का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है. पूर्व जिला परिषद सदस्य ने भी आरोप लगाया कि मेराल प्रखंड पहले राशन घोटाले से बदनाम हो चुका है, लेकिन व्यवस्था में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है.
इस पूरे मामले पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शशि कुमार ने कहा कि अगस्त माह के राशन उठाव में तकनीकी त्रुटि हुई थी, जिसे विभाग ने सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने दावा किया कि सभी लाभुकों को जुलाई महीने का राशन हर हाल में उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि यह विवाद PDS दुकानदारों की आपसी रंजिश का परिणाम है. हालांकि, लगातार सामने आ रही अनियमितताओं ने सरकारी राशन वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा