/गढ़वा में राशन वितरण पर फिर उठे सवाल: जुलाई खत्म, लाभुकों को अभी भी नहीं मिला अनाज

Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले में लोग इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं. एक ओर बारिश की कमी से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकारी राशन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. मेराल प्रखंड, जो वर्ष 2025 में करीब 95 लाख रुपये के राशन घोटाले को लेकर सुर्खियों में रहा था, वहां एक बार फिर राशन वितरण में भारी लापरवाही सामने आई है. जुलाई महीना समाप्त होने को है, लेकिन कई लाभुकों को अब तक जुलाई का राशन नहीं मिला. वहीं, आरोप है कि PDS दुकानदार जुलाई के साथ-साथ अगस्त माह का राशन भी पहले ही गोदाम से उठा चुके हैं, लेकिन उसका वितरण नहीं किया गया.