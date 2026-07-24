/गढ़वा में भीषण सड़क हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर, 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

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Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा शिवपूजन फ्यूल्स पेट्रोल पंप के सामने उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार से आ रही दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए.
मृतकों की पहचान सिंधिताली निवासी आर्यन चौबे, धनगरडीहा मकरी निवासी प्रभात सिंह उर्फ पप्पू सिंह तथा टंडवा निवासी 24 वर्षीय रोहित सिंह (पिता–इंद्रदेव सिंह) के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों मोटरसाइकिलें तेज गति से विपरीत दिशा से आ रही थीं.
हादसे की सुचना मिलते ही भवनाथपुर थाना प्रभारी रजनी रंजन और ASI आशुतोष सिन्हा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया. इसके बाद पंचनामा की प्रक्रिया पूरी कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की गई.
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे से तीनों मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है, जबकि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा