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गढ़वा में भीषण सड़क हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर, 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. शिवपूजन फ्यूल्स पेट्रोल पंप के सामने दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत इतनी भीषण थी कि तीनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 24, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:55 AM IST
गढ़वा में भीषण सड़क हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर, 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
Image Credit: दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर, 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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