/गढ़वा में भीषण सड़क हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर, 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा शिवपूजन फ्यूल्स पेट्रोल पंप के सामने उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार से आ रही दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए.