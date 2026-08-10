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सोन नदी में बड़ा हादसा, सेल्फी लेने के दौरान 3 छात्राएं डूबीं, एक बची, 2 लापता

Garhwa News: गढ़वा के केतार प्रखंड स्थित पाचाडुमर गांव में सोन नदी में स्नान के दौरान तीन छात्राएं गहरे पानी में डूब गईं. ग्रामीणों ने एक छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि जूली कुमारी और खुशबू कुमारी अब भी लापता हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 10, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:18 PM IST
सोन नदी में बड़ा हादसा, सेल्फी लेने के दौरान 3 छात्राएं डूबीं, एक बची, 2 लापता
Image Credit: सोन नदी में बड़ा हादसा, सेल्फी लेने के दौरान 3 छात्राएं डूबीं, एक बची, 2 लापता (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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