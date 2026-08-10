/सोन नदी में बड़ा हादसा, सेल्फी लेने के दौरान 3 छात्राएं डूबीं, एक बची, 2 लापता

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Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले के केतार प्रखंड अंतर्गत पाचाडुमर गांव स्थित सोन नदी में सोमवार को जल उठाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. नदी में स्नान करने गईं तीन लड़कियां अचानक गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक लड़की को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया, जबकि दो लड़कियां अब भी लापता हैं. दोनों की तलाश ग्रामीणों, स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन की टीम द्वारा लगातार की जा रही है.
जानकारी के अनुसार, सोमवार के अवसर पर पाचाडुमर गांव समेत आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों महिला-पुरुष श्रद्धालु गाजे-बाजे के साथ सोन नदी में जल उठाने पहुंचे थे. इसी दौरान तीन लड़कियां नदी में स्नान करने के बाद सेल्फी लेने लगीं. इसी क्रम में वे नदी के गहरे हिस्से में चली गईं और डूबने लगीं. शोर सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया और एक लड़की को बाहर निकाल लिया. उसकी हालत को देखते हुए इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.
वहीं, हादसे के बाद बबलू प्रसाद की पुत्री जूली कुमारी और गीरवर ठाकुर की पुत्री खुशबू कुमारी का अब तक कोई पता नहीं चल सका है. दोनों छाताकुंड उच्च विद्यालय में कक्षा नौवीं की छात्रा बताई जा रही हैं. यह घटना आज 10 अगस्त सुबह करीब नौ बजे की है. सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों के साथ स्थानीय गोताखोर और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और नदी में दोनों लापता छात्राओं की तलाश शुरू कर दी. बचाव दल नदी के संभावित स्थानों पर लगातार खोजबीन कर रहा है.
घटना की खबर फैलते ही पाचाडुमर गांव समेत आसपास के इलाके में मातम पसर गया. लापता छात्राओं के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे की सूचना मिलने के बाद नदी किनारे बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु जुट गए हैं. परिजन और ग्रामीण दोनों छात्राओं के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं. वहीं, प्रशासन की टीम स्थानीय गोताखोरों के साथ लगातार नदी में तलाशी अभियान चला रही है. बचाव दल संभावित स्थानों पर छात्राओं की तलाश में जुटा हुआ है. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा