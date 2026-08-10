/सोन नदी में बड़ा हादसा, सेल्फी लेने के दौरान 3 छात्राएं डूबीं, एक बची, 2 लापता

घटना की खबर फैलते ही पाचाडुमर गांव समेत आसपास के इलाके में मातम पसर गया. लापता छात्राओं के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे की सूचना मिलने के बाद नदी किनारे बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु जुट गए हैं. परिजन और ग्रामीण दोनों छात्राओं के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं. वहीं, प्रशासन की टीम स्थानीय गोताखोरों के साथ लगातार नदी में तलाशी अभियान चला रही है. बचाव दल संभावित स्थानों पर छात्राओं की तलाश में जुटा हुआ है. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है.