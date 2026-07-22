/सिक्किम के NHPC टनल में गैस रिसाव से विस्फोट: झारखंड के 3 प्रवासी मजदूरों की मौत, परिवारों में छाया मातम

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खूंटी जिले के दो मजदूर समेत झारखंड के तीन प्रवासी मजदूरों की सिक्किम के नामची जिलांतर्गत समरडुंग एनएचपीसी में टनल के अंदर गैस रिसाव से विस्फोट में मौत हो गई. ये घटना सोमवार दोपहर तीन बजे के लगभग हुई थी. घटना की खबर के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. तीनों मजदूरों की पहचान खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत डाहु गांव निवासी 22 वर्षीय कृष्णा साहू और बुदडु विकास कण्डुलना और पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड क्षेत्र के कुमसिंग मदुरा गांव निवासी 48 वर्षीय मसीह बरजो के तौर पर हुई.
बताया जा रहा है कि सिक्किम के नामची जिला अंतर्गत समरडुंग में एनएचपीसी की तरफ से जल विद्युत परियोजना में काम चल रहा है. यहां तीस्ता स्टेज सिक्स जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन हेड रेस टनल में सोमवार को लगभग तीन बजे अपराह्न के समय गैस रिसाव हो गया. जिसके सुरंग में विस्फोट हुआ और उससे मिट्टी धंस गया, जिसके अंदर दबकर तीन लोगों की मौत हो गयी. जबकि, कई लोग घायल हो गये हैं.
इस घटना में डाहू गांव निवासी कृष्णा साहू की मौत हो गयी. जबकि, उसका भाई बबलू साहू घायल हैं. इसके अलावे डाहू के बुदड़ू विकास कंडुलना की मौत हो गयी है. दोनों के शवों की शिनाख्त हो चुकी है और शव निकालने का सिलसिला जारी है.
विद्युत जल परियोजना में काम कर रहे झारखंड के तीनों मजदूरों के दबने की जानकारी पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के कर्मियों की तरफ से मजदूर के परिजनों को दिया गया. इसके बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसर गया है.
घटना की जानकारी मिलते ही मजदूर के परिवार के सदस्य सिक्किम रवाना हो गए. वहीं अभी तक टनल के अंदर से प्रवासी मजदूर कृष्णा और बुदड़ू विकास कण्डुलना का शव बाहर निकाला जा सका है. जबकि बंदगांव निवासी प्रवासी मजदूर मसीह बरजो की खोज जारी है. परिजनों ने बताया कि मजदूर मसीह बरजो और विकास कण्डुलना के तीन बच्चे हैं.
रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार