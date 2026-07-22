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सिक्किम के NHPC टनल में गैस रिसाव से विस्फोट: झारखंड के 3 प्रवासी मजदूरों की मौत, परिवारों में छाया मातम

Jharkhand News: सिक्किम के नामची जिला अंतर्गत समरडुंग में एनएचपीसी की तरफ से जल विद्युत परियोजना में काम चल रहा है. यहां तीस्ता स्टेज सिक्स जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन हेड रेस टनल में सोमवार को लगभग तीन बजे अपराह्न के समय गैस रिसाव हो गया. जिसके सुरंग में विस्फोट हुआ और उससे मिट्टी धंस गया, जिसके अंदर दबकर तीन लोगों की मौत हो गयी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 22, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:43 PM IST
सिक्किम के NHPC टनल में गैस रिसाव से विस्फोट: झारखंड के 3 प्रवासी मजदूरों की मौत, परिवारों में छाया मातम

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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