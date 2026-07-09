/गिरिडीह में हाथी के हमले से महिला की मौत, लातेहार में भालू ने दो युवकों को किया घायल

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Jharkhand News: झारखंड के दो जिलों में वन्यजीवों के हमलों ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. जहां एक ओर गिरिडीह जिले के बगोदर-सरिया थाना क्षेत्र के मुंडरो घुटिया पेसरा पंचायत स्थित गरमुंडो गांव में बीती रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया. इस दौरान एक हाथी ने घर के बाहर धान की बाली (बिहन) रख रही रघु यादव की 45 वर्षीय पत्नी को कुचलकर मार डाला. ग्रामीणों के अनुसार, रात करीब 9 बजे जंगल की ओर से तीन हाथियों का झुंड गांव में घुस आया और घरों के आसपास तोड़फोड़ शुरू कर दी. महिला पर अचानक हमला कर हाथी ने उसे पैरों तले कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है.
घटना की सूचना मिलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य शत्रुघ्न मंगल प्रसाद मंडल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी. उन्होंने हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के अधिकारियों से तत्काल संपर्क कर मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के अनुसार शीघ्र मुआवजा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पिछले कई महीनों से हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है. हाथी पहले फसलें बर्बाद कर रहे थे, अब लोगों की जान भी जा रही है. उन्होंने वन विभाग से हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने, रात में गश्त बढ़ाने, ग्रामीणों को पटाखे, टॉर्च और मशाल उपलब्ध कराने तथा हाथी प्रभावित क्षेत्रों में मचान और अलार्म सिस्टम लगाने की मांग की. फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.
वहीं दुसरी ओर लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड की अंबावाटोली पंचायत के जरहा टोली गांव में जंगल में पुट्टो (खुखड़ी) चुनने गए दो युवक भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की पहचान कमलेश नगेसिया और प्रमोद केरकेट्टा के रूप में हुई है. दोनों का इलाज फिलहाल लातेहार सदर अस्पताल में चल रहा है. जानकारी के अनुसार, गांव के पांच लोग जंगल में खुखड़ी चुनने गए थे और सभी अलग-अलग स्थानों पर थे. इसी दौरान झाड़ियों से अचानक एक भालू निकल आया और कमलेश नगेसिया पर हमला कर उसे झाड़ियों की ओर खींचने लगा. कमलेश की चीख-पुकार सुनकर उसे बचाने पहुंचे प्रमोद केरकेट्टा पर भी भालू ने हमला कर दिया.
हमले में कमलेश नगेसिया के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि प्रमोद केरकेट्टा के सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गहरे जख्म हुए हैं. साथ गए ग्रामीणों और परिजनों ने साहस दिखाते हुए दोनों को जंगल से बाहर निकाला और तत्काल महुआडांड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को बेहतर इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया. परिजनों ने बताया कि समय पर ग्रामीणों की मदद मिलने से दोनों की जान बच सकी. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग से वन्यजीवों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.
रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी (लातेहार), मृणाल सिन्हा (गिरिडीह)