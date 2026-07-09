/गिरिडीह में हाथी के हमले से महिला की मौत, लातेहार में भालू ने दो युवकों को किया घायल

घटना की सूचना मिलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य शत्रुघ्न मंगल प्रसाद मंडल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी. उन्होंने हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के अधिकारियों से तत्काल संपर्क कर मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के अनुसार शीघ्र मुआवजा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पिछले कई महीनों से हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है. हाथी पहले फसलें बर्बाद कर रहे थे, अब लोगों की जान भी जा रही है. उन्होंने वन विभाग से हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने, रात में गश्त बढ़ाने, ग्रामीणों को पटाखे, टॉर्च और मशाल उपलब्ध कराने तथा हाथी प्रभावित क्षेत्रों में मचान और अलार्म सिस्टम लगाने की मांग की. फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.