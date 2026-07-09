Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /गिरिडीह में हाथी के हमले से महिला की मौत, लातेहार में भालू ने दो युवकों को किया घायल

गिरिडीह में हाथी के हमले से महिला की मौत, लातेहार में भालू ने दो युवकों को किया घायल

Jharkhand News: झारखंड के गिरिडीह में हाथी के हमले से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि लातेहार में जंगल में खुखड़ी चुनने गए दो युवक भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घटनाओं के बाद वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 09, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:17 AM IST
गिरिडीह में हाथी के हमले से महिला की मौत, लातेहार में भालू ने दो युवकों को किया घायल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jharkhand Breaking News Live: 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया-सिंदरी-बलियापुर मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोगों ने BCCL को ठहराया जिम्मेदार
jharkhand live1 hr ago
2
Samastipur News1 hr ago
3
Vaishali news1 hr ago
4
patna news2 hrs ago
5
Nawada News3 hrs ago