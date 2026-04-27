गिरिडीह में गुपचुप-छोला खाने से 6 साल के मासूम की मौत, 49 बीमार, दुकानदार गिरफ्तार

Jharkhnad News: झारखंड के गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड स्थित लेदा- बजटो गांव में रविवार शाम एक घटना सामने आई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. यहां जहरीला गुपचुप और छोला खाने से 7 गांवों में अफरा-तफरी फैल गई. इस घटना में कुल 49 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए है, जबकि 6 वर्षीय मासूम रंजन कुमार की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई. अचानक बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था भी अलर्ट मोड पर आ गई है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया. पुलिस ने आरोपी छोला विक्रेता ओभी लाल रजक को हिरासत में ले लिया है. वहीं, डीसी रामनिवास यादव के निर्देश पर फूड इंस्पेक्टर डॉ. राजा कुमार ने मौके से छोला, उबला आलू और ‘कामधेनु’ ब्रांड का रंग जब्त किया है. इन सभी नमूनों को जांच के लिए कोलकाता या रायपुर भेजा जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर फूड पॉइजनिंग की वजह क्या थी.

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जांच में यह सामने आया है कि आरोपी शनिवार को लेदा, बजटो समेत 7 गांवों में ठेला लगाकर घूम-घूमकर चाट बेच रहा था. रविवार सुबह होते ही कई गांवों से लोगों में उल्टी-दस्त की शिकायतें आने लगीं और बड़ी संख्या में मरीज सदर अस्पताल पहुंचने लगे. स्वास्थ्य विभाग ने सभी 49 बीमार लोगों को भर्ती कराया, जिनमें से कुछ की हालत में सुधार होने पर उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है.

इधर, उपायुक्त के निर्देश पर सिविल सर्जन के नेतृत्व में मेडिकल टीमें प्रभावित 7 गांवों में कैंप लगाकर घर-घर सर्वे कर रही हैं. सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है. प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम करा लिया गया है और रिपोर्ट तथा सैंपल जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही प्रशासन ने लोगों से खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करने की अपील की है.