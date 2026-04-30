Giridih News: ईंटोचांच गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, महिलाओं समेत 13 लोग घायल

Giridih News: गिरिडीह जिले के घोरथम्भा ओपी क्षेत्र के ईंटोचांच गांव में बुधवार देर शाम जमीन विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. वर्षों से एक ही प्लॉट को लेकर चल रहा तनाव उस वक्त भड़क उठा जब दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई. लाठी-डंडों और अन्य हथियारों के इस्तेमाल से पूरा इलाका दहशत में आ गया. इस झड़प में महिलाओं समेत करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए, जिससे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, विवादित जमीन पर पहला पक्ष पहले से मकान बनाकर रह रहा है. बुधवार शाम दूसरा पक्ष वहां पहुंचा और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने लगा. इसका विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई. दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले और कई लोग घायल हो गए.

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घटना में पहले पक्ष के मकान मालिक मकसूद अंसारी, फातिमा खातून, हलीमा खातून, रजीना खातून और कोरिसा खातून घायल हुए हैं. वहीं दूसरे पक्ष से कुर्बान मियां, कलाम अंसारी, अब्बास मियां, दुखना मियां, फातिमा खातून, आयशा खातून, गुलशन खातून और समीर अंसारी को चोटें आई हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सूचना मिलते ही घोरथम्भा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया. गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. ओपी प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस पुराने जमीन विवाद का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो भविष्य में फिर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं.