/गिरिडीह में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने मारी गोली, हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त

Jharkhand News: प्रेम प्रसंग का एक मामला झारखंड के गिरिडीह जिले में हिंसक वारदात में बदल गया. बिरनी थाना क्षेत्र के मांझीलाडीह गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को युवती के परिजनों ने गोली मार दी. गोली लगने से युवक का हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद स्थित PMCH रेफर कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है.