/गिरिडीह में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने मारी गोली, हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त

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Jharkhand News: प्रेम प्रसंग का एक मामला झारखंड के गिरिडीह जिले में हिंसक वारदात में बदल गया. बिरनी थाना क्षेत्र के मांझीलाडीह गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को युवती के परिजनों ने गोली मार दी. गोली लगने से युवक का हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद स्थित PMCH रेफर कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है.
घायल युवक की पहचान मांझीलाडीह, सरंडा निवासी नीरज शर्मा (पिता- विनोद बिहारी राणा) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि नीरज की पहले युवती के भाई से मित्रता थी, जिसके कारण उसका घर आना-जाना लगा रहता था. इसी दौरान उसकी पहचान युवती प्रतिभा कुमारी (पिता- डॉ. उमेश शरण कुशवाहा) से हुई. दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और समय के साथ यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया.
जानकारी के अनुसार, शनिवार रात प्रतिभा ने नीरज को फोन कर घर बुलाया था. नीरज उसके घर पहुंच गया, लेकिन इसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई. आरोप है कि परिजनों ने नीरज को घेर लिया और गुस्से में उस पर गोली चला दी. गोली उसके हाथ में लगी, जिससे उसका हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. गंभीर रूप से घायल नीरज को तत्काल स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद PMCH भेज दिया गया.
घटना की सूचना मिलते ही बिरनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ युवती के परिजनों और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपों की सत्यता के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.