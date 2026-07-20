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गिरिडीह में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने मारी गोली, हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त

Jharkhand News: झारखंड के गिरिडीह में प्रेम प्रसंग खूनी वारदात में बदल गया. प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को युवती के परिजनों ने गोली मार दी. घायल युवक का इलाज धनबाद पीएमसीएच में चल रहा है.

Written ByMrinal SinhaEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 20, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:57 PM IST
गिरिडीह में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने मारी गोली, हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त
Image Credit: गिरिडीह में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने मारी गोली, हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्तSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mrinal Sinha

Mrinal Sinha

मृणाल सिन्हा ने Indira Gandhi Open University से पत्रकारिता की पढ़ाई करके ज़ी न्यूज में बतौर सीनियर जर्नलिस्ट कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास डेढ़ दशक का लंबा अनुभव है. वह हर तरह की ख़बरें करते हैं, लेकिन क्राईम की ख़बरों में, खासकर नक्सलवाद पर इनकी ज्यादा पकड़ है. नक्सलवाद से लेकर क्राईम की हर ख़बरों पर इनकी मजबूत पकड़ है. यह झारखंड के गिरिडीह जिले से पत्रकारिकता करते हैं.

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