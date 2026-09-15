/गिरिडीह में दर्दनाक हादसा: मेढो नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत, गांव में पसरा मातम

बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर गांव के पांच बच्चे मेढो नदी में नहाने के लिए गए थे. नहाने के दौरान तीन बच्चे अचानक नदी के गहरे पानी में चले गए. गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण तीनों डूबने लगे. नदी के किनारे मौजूद दो दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वे सफल नहीं हो सके. इसके बाद दोनों बच्चे शोर मचाते हुए गांव की ओर भागे और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी.