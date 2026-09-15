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गिरिडीह में दर्दनाक हादसा: मेढो नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत, गांव में पसरा मातम

Jharkhand News: गिरिडीह के गांडेय थाना क्षेत्र में मेढो नदी में नहाने गए पांच बच्चों में से तीन की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. दो बच्चे किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए. सूचना पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

Written ByMrinal SinhaEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 15, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:33 PM IST
गिरिडीह में दर्दनाक हादसा: मेढो नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत, गांव में पसरा मातम
Image Credit: गिरिडीह में दर्दनाक हादसा: मेढो नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत (ZEE MEDIA)

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Mrinal Sinha

Mrinal Sinha

मृणाल सिन्हा ने Indira Gandhi Open University से पत्रकारिता की पढ़ाई करके ज़ी न्यूज में बतौर सीनियर जर्नलिस्ट कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास डेढ़ दशक का लंबा अनुभव है. वह हर तरह की ख़बरें करते हैं, लेकिन क्राईम की ख़बरों में, खासकर नक्सलवाद पर इनकी ज्यादा पकड़ है. नक्सलवाद से लेकर क्राईम की हर ख़बरों पर इनकी मजबूत पकड़ है. यह झारखंड के गिरिडीह जिले से पत्रकारिकता करते हैं.

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