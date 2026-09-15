/गिरिडीह में दर्दनाक हादसा: मेढो नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत, गांव में पसरा मातम

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Jharkhand News: झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडेय थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक हृदयविदारक हादसा हो गया. मेढो नदी में नहाने गए पांच दोस्तों में से तीन बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो बच्चे किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी से बाहर निकल आए. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है. मृतक तीनों बच्चे नाबालिग बताए जा रहे हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं.
बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर गांव के पांच बच्चे मेढो नदी में नहाने के लिए गए थे. नहाने के दौरान तीन बच्चे अचानक नदी के गहरे पानी में चले गए. गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण तीनों डूबने लगे. नदी के किनारे मौजूद दो दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वे सफल नहीं हो सके. इसके बाद दोनों बच्चे शोर मचाते हुए गांव की ओर भागे और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी.
बच्चों के डूबने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी की ओर पहुंचे और उनकी तलाश शुरू की. सूचना मिलने पर बीडीओ, सीओ समेत गांडेय थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई. प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ की टीम और खंडोली के गोताखोरों को भी बुलाया गया. एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने से पहले ही खंडोली के गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों के शवों को नदी से बाहर निकाल लिया.
घटना के बाद गांव में शोक की लहर है. हादसे की खबर मिलते ही मृतक बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीण भी इस दर्दनाक घटना से सदमे में हैं. पुलिस और प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. तीन नाबालिग बच्चों की एक साथ हुई मौत से गांव में गम का माहौल है और हर किसी की आंखें नम हैं.