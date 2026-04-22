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Giridih News: दूल्हे की हरकत देख भड़की दुल्हन, पूरी बारात को बनाया गया बंधक

गिरिडीह जिले के नवडीहा में एक शादी समारोह तब हंगामे में बदल गया जब दूल्हे ने धान कुटाई की रस्म के दौरान अजीब हरकतें और गलत शब्दों का प्रयोग किया. दुल्हन ने उसे मानसिक रूप से बीमार मानकर शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद वधू पक्ष ने पूरी बारात को बंधक बना लिया और पंचायत के बाद 3.20 लाख रुपये का हर्जाना लेकर उन्हें छोड़ा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:30 PM IST

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गिरिडीह में टूटी शादी
गिरिडीह में टूटी शादी

गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह जिले में एक ऐसी शादी की चर्चा हो रही है, जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दूल्हे की एक छोटी सी हरकत ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया. जिले के नवडीहा ओपी क्षेत्र के गोल्हैया गांव में मंगलवार की रात शादी की खुशियाँ मनाई जा रही थीं, लेकिन रस्मों के बीच दूल्हे के व्यवहार ने दुल्हन को इतना नाराज कर दिया कि उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया. बात इतनी बढ़ गई कि वधू पक्ष के लोगों ने दूल्हे सहित पूरी बारात को बंधक बना लिया और हर्जाने की मांग करने लगे.

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बेंगाबाद थाना क्षेत्र के घुठिया गांव से बारात गोल्हैया गांव पहुँची थी. अशोक शर्मा की बेटी की शादी थी और बारात का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया. जमकर नाच-गाना हुआ और वरमाला की रस्म भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई. विवाद तब शुरू हुआ जब शादी मंडप में धान कुटाई की रस्म चल रही थी. बताया जा रहा है कि रस्म के दौरान दूल्हा अचानक अजीब हरकतें करने लगा और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा. दूल्हे की इस हरकत को देख दुल्हन और उसके घरवाले दंग रह गए. उन्हें लगा कि दूल्हा मानसिक रूप से विक्षिप्त या पागल है.

दूल्हे का बर्ताव देख दुल्हन का पारा चढ़ गया और उसने भरे मंडप में शादी करने से मना कर दिया. दुल्हन के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया. परिजनों और समाज के लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन अपनी बात पर अड़िग रही. जैसे ही शादी टूटने की बात तय हुई, वधू पक्ष के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने दूल्हे और बारातियों को जाने से रोक दिया और उन्हें बंधक बना लिया. वधू पक्ष का कहना था कि उन्हें धोखे में रखकर शादी की जा रही थी, इसलिए अब तक शादी की तैयारियों और दहेज में जो भी खर्च हुआ है, उसकी भरपाई वर पक्ष को करनी होगी.

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यह विवाद पूरी रात से लेकर अगले दिन शाम तक चलता रहा. जब बात पुलिस और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं तक पहुँची, तो मामले को सुलझाने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई. दिनभर चली पंचायत के बाद शाम को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ. समझौते के तहत यह तय हुआ कि वर पक्ष, वधू पक्ष को हर्जाने और दहेज की राशि के रूप में 3 लाख 20 हजार रुपये वापस करेगा. लड़का पक्ष द्वारा 3 लाख रुपये नकद दिए जाने के बाद ही बारातियों और दूल्हे को मुक्त किया गया. आखिरकार, बारात को बिना दुल्हन के ही खाली हाथ वापस लौटना पड़ा.

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