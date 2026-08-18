/JPSC-JSSC पेपर लीक मामले में गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी अभय तिवारी की पत्नी और भाई से की पूछताछ

JPSC-JSSC पेपर लीक मामले में झारखंड पुलिस और CID ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में गिरिडीह पुलिस ने सोमवार (17 अगस्त) की देर रात आरोपी अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और उसके भाई अक्षय तिवारी से पूछताछ की. जानकारी के मुताबिक, गिरिडीह पुलिस की टीम ने एसडीपीओ जितवाहन उरांव के नेतृत्व में टेक्निकल सेल और बेंगाबाद पुलिस के साथ मिलकर आरोपी के परिजनों से पूछताछ की. जानकारी के मुताबिक, पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए गांडेय थाने लेकर आई और यहां उनसे पूछताछ की गई. देर रात की गई इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गरम है. हालांकि, पुलिस ने इस विषय पर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया.