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JPSC-JSSC पेपर लीक मामले में गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी अभय तिवारी की पत्नी और भाई से की पूछताछ

JPSC Paper Leak: जेपीएससी-जेएसएससी (JPSC-JSSC) पेपर लीक मामले में CID ने सोमवार (17 अगस्त) की देर रात आरोपी अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और उसके भाई अक्षय तिवारी से पूछताछ की. हालांकि, पुलिस ने इस विषय पर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 18, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:34 PM IST
JPSC-JSSC पेपर लीक मामले में गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी अभय तिवारी की पत्नी और भाई से की पूछताछ
Image Credit: CID ने आरोपी अभय तिवारी की पत्नी और भाई से की पूछताछ (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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JPSC-JSSC पेपर लीक मामले में गिरिडीह पुलिस ने अभय तिवारी की पत्नी-भाई से की पूछताछ
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