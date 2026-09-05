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प्रेमिका ने प्रेमी को बुलाया मिलने, फिर कर दी हत्या और आरी से काटे शव के टुकड़े-टुकड़े, गिरिडीह पुलिस का खुलासा

Jharkhand News: गिरिडीह पुलिस ने मिथुन दास हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि बेंगाबाद में प्रेमी को बुलाकर उसकी प्रेमिका ने हत्या कर दी थी. शव को छुपाने के लिए आरी से टुकड़े-टुकड़े काट डाले थे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 05, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:39 PM IST
प्रेमिका ने प्रेमी को बुलाया मिलने, फिर कर दी हत्या और आरी से काटे शव के टुकड़े-टुकड़े, गिरिडीह पुलिस का खुलासा
Image Credit: प्रेमी को बुलाकर प्रेमिका ने आरी से काटे शव के टुकड़े-टुकड़े (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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