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गिरिडीह पुलिस ने 2 चेन स्नैचिंग मामलों का किया खुलासा, कटिहार से बरामद हुई सोने की चेन

Giridih News: पुलिस ने गिरिडीह में चेन स्नैचिंग वारदात का खुलासा किया है. पुलिस ने साथ ही लूटी गई दोनों सोने की चेन बिहार के कटिहार से बरामद की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 25, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:24 PM IST
गिरिडीह पुलिस ने 2 चेन स्नैचिंग मामलों का किया खुलासा, कटिहार से बरामद हुई सोने की चेन
Image Credit: (Z News) गिरिडीह पुलिस की बड़ी कामयाबी

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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