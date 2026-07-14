/गिरिडीह की सियाः होने वाली दुल्हन ने शादी से 3 दिन पहले मंगेतर को उतारा मौत के घाट, अपराध में जीजा ने दिया पूरा साथ, दोनों गिरफ्तार

राज्य चुनें
Giridih Murder Case: पुणे की सिया के बाद अब झारखंड की उर्मिला कुमारी भी चर्चा का विषय बन गई है. गिरिडीह जिले में चर्चित नीरज हाजरा अपहरण एवं हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने मृतक की होने वाली पत्नी उर्मिला कुमारी और उसके जीजा सुभाष पासवान उर्फ राजदेव हाजरा को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था और नीरज से शादी तय होने के बाद उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई.
मिली जानकारी के अनुसार, जमुआ थाना क्षेत्र के भिखोडीह गांव निवासी 20 वर्षीय नीरज हाजरा राजस्थान में मजदूरी करता था. उसकी शादी 7 जुलाई को उर्मिला कुमारी से होने वाली थी. वह 4 जुलाई को राजस्थान से अपने घर लौटा, लेकिन उसी दिन रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया. परिजनों ने 5 जुलाई को जमुआ थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अपहरण की आशंका को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.
पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार के निर्देश पर SDPO अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. जांच के दौरान बिहार के जमुई जिले के बेला जंगल से बरामद अज्ञात शव की पहचान नीरज हाजरा के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और अन्य सुरागों के आधार पर उर्मिला कुमारी और सुभाष पासवान को हिरासत में लिया.
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस के अनुसार, दोनों ने नीरज की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम देने के बाद शव को जंगल में फेंक दिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक होंडा स्कूटी और दो चाकू भी बरामद किए हैं. फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा