/गिरिडीह की सियाः होने वाली दुल्हन ने शादी से 3 दिन पहले मंगेतर को उतारा मौत के घाट, अपराध में जीजा ने दिया पूरा साथ, दोनों गिरफ्तार

Giridih Murder Case: पुणे की सिया के बाद अब झारखंड की उर्मिला कुमारी भी चर्चा का विषय बन गई है. गिरिडीह जिले में चर्चित नीरज हाजरा अपहरण एवं हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने मृतक की होने वाली पत्नी उर्मिला कुमारी और उसके जीजा सुभाष पासवान उर्फ राजदेव हाजरा को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था और नीरज से शादी तय होने के बाद उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई.