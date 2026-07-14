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गिरिडीह की सियाः होने वाली दुल्हन ने शादी से 3 दिन पहले मंगेतर को उतारा मौत के घाट, अपराध में जीजा ने दिया पूरा साथ, दोनों गिरफ्तार

Giridih Murder Case: झारखंड के गिरिडीह में शादी से महज तीन दिन पहले मंगेतर नीरज हाजरा की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने होने वाली दुल्हन उर्मिला कुमारी और उसके जीजा सुभाष पासवान को गिरफ्तार किया है. जांच में प्रेम संबंध के चलते हत्या की साजिश रचने की बात सामने आई है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 14, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:21 PM IST
गिरिडीह की सियाः होने वाली दुल्हन ने शादी से 3 दिन पहले मंगेतर को उतारा मौत के घाट, अपराध में जीजा ने दिया पूरा साथ, दोनों गिरफ्तार
Image Credit: होने वाली दुल्हन ने शादी से 3 दिन पहले मंगेतर को उतारा मौत के घाट, अपराध में जीजा ने दिया पूरा साथ, दोनों गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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