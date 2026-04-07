Giridih News: मानपुर कहुवाई गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला सरिता देवी का शव

झारखंड के गिरिडीह जिले के मानपुर कहुवाई गांव में सोमवार की देर रात एक विवाहिता का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया. मृतका की पहचान सरिता देवी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, गावां प्रखंड के हड़हड़ा गांव निवासी प्रकाश राय की पुत्री सरिता की शादी साल 2022 में तिसरी प्रखंड के मानपुर कहुवाई निवासी महेश राय के साथ हुई थी. परिजनों के अनुसार सरिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन मौत की परिस्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मृतका अपने पीछे एक साल की छोटी सी मासूम बच्ची को छोड़ गई है, जिसका रो-रोकर बुरा हाल है.

सरिता की मौत की खबर जैसे ही उसके मायके पहुंची, वहां मातम पसर गया. मृतका की मां ने ससुराल वालों, खासकर सरिता के पति महेश राय पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है. मायके वालों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है. मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब सूत्रों से यह जानकारी मिली कि सरिता गर्भवती थी. मां के आरोपों के बाद पुलिस अब इस दिशा में भी जांच कर रही है कि क्या सरिता को किसी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था.

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घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए लोकाय थाना प्रभारी अमित कुमार और थानसिंहडीह थाना प्रभारी नीरज कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे यह साफ हो पाएगा कि मौत दम घुटने से हुई है या इसके पीछे कोई और वजह है. पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से भी पूछताछ शुरू कर दी है ताकि सच सामने आ सके.

इनपुट- मृणाल सिन्हा