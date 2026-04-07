Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3169335
Zee Bihar JharkhandJH giridih

Giridih News: मानपुर कहुवाई गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला सरिता देवी का शव

गिरिडीह के लोकाय थाना अंतर्गत मानपुर कहुवाई में सरिता देवी नामक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई. सरिता की शादी 2022 में हुई थी और वह गर्भवती भी थी. घटना के बाद मृतका की मां ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि सच्चाई का पता चल सके.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:38 PM IST

Trending Photos

गिरिडीह मानपुर कहुवाई गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत
गिरिडीह मानपुर कहुवाई गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत

झारखंड के गिरिडीह जिले के मानपुर कहुवाई गांव में सोमवार की देर रात एक विवाहिता का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया. मृतका की पहचान सरिता देवी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, गावां प्रखंड के हड़हड़ा गांव निवासी प्रकाश राय की पुत्री सरिता की शादी साल 2022 में तिसरी प्रखंड के मानपुर कहुवाई निवासी महेश राय के साथ हुई थी. परिजनों के अनुसार सरिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन मौत की परिस्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मृतका अपने पीछे एक साल की छोटी सी मासूम बच्ची को छोड़ गई है, जिसका रो-रोकर बुरा हाल है.

सरिता की मौत की खबर जैसे ही उसके मायके पहुंची, वहां मातम पसर गया. मृतका की मां ने ससुराल वालों, खासकर सरिता के पति महेश राय पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है. मायके वालों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है. मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब सूत्रों से यह जानकारी मिली कि सरिता गर्भवती थी. मां के आरोपों के बाद पुलिस अब इस दिशा में भी जांच कर रही है कि क्या सरिता को किसी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था.

ये भी पढ़ें- अंडे के छिलकों से साफ होगा जहरीला पानी! बिहार के वैज्ञानिकों ने तैयार की अनोखी तकनीक

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए लोकाय थाना प्रभारी अमित कुमार और थानसिंहडीह थाना प्रभारी नीरज कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे यह साफ हो पाएगा कि मौत दम घुटने से हुई है या इसके पीछे कोई और वजह है. पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से भी पूछताछ शुरू कर दी है ताकि सच सामने आ सके.

इनपुट- मृणाल सिन्हा

TAGS

Giridih news

Trending news

Giridih news
Giridih News: मानपुर कहुवाई गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव
Bihar Electricity Department
CM नीतीश ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, अब लापरवाह अधिकारी भरेंगे जुर्माना
Bagaha News
बगहा में बड़ी कार्रवाई, ड्रोन से अवैध शराब फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 5 तस्कर गिरफ्तार
Bihar Crime News
निगरानी विभाग का शिकंजा: जमीन विवाद की रिपोर्ट के बदले रिश्वत मांग रहे थानाध्यक्ष अन
patna news
अंडे के छिलकों से साफ होगा जहरीला पानी! बिहार के वैज्ञानिकों ने तैयार की अनोखी तकनीक
Madhubani News
जर्जर स्कूल का एक हिस्सा टूटकर गिरा, बाल-बाल बचे सैकड़ो बच्चे और शिक्षक
Madhubani News
जर्जर स्कूल का एक हिस्सा टूटकर गिरा, बाल-बाल बचे सैकड़ो बच्चे और शिक्षक
patna news
पीएमसीएच को मिली बड़ी सौगात: डबल डेकर पुल से मल्टी लेवल पार्किंग की सीधी कनेक्टिविटी
Patna University
PU में UG एडमिशन का बदला नियम, प्रवेश परीक्षा के आधार पर अब होगा नमांकन
Bihar Cadre Officers
मसूरी में ट्रेनिंग लेंगे बिहार कैडर के 38 अफसर, ऐसा न करने वालों का लटकेगा प्रमोशन