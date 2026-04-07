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गिरिडीह पुलिस ने किया शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 34 पेटी और ट्रैक्टर भर बोतलें जब्त

गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड स्थित चिताखारो गांव में उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर एक अवैध नकली शराब फैक्ट्री को ध्वस्त किया है. माफिया धान के गोदाम में चोरी-छिपे विदेशी शराब तैयार कर रहे थे. मौके से 34 पेटी नकली शराब, एक ट्रैक्टर खाली बोतलें और 6 गैलेन नकली शराब बरामद की गई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 04:03 PM IST

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गिरिडीह में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़
गिरिडीह में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़

झारखंड के गिरिडीह जिले अंतर्गत बिरनी प्रखंड के भरकट्टा ओपी क्षेत्र में शराब माफियाओं ने एक बेहद शातिराना तरीका अपनाया था. चिताखारो गांव में एक धान के गोदाम को 'सेफ जोन' बनाकर वहां नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी. माफियाओं को लगा था कि धान के भंडार के बीच शराब बनाने का काम किसी की नजर में नहीं आएगा, लेकिन उत्पाद विभाग को इसकी गुप्त सूचना मिल गई. सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने स्थानीय भरकट्टा ओपी पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से छापेमारी की. जब टीम गोदाम के अंदर दाखिल हुई, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से बड़े पैमाने पर अवैध शराब और उसे तैयार करने वाली सामग्री बरामद की है. जब्त किए गए सामान में नामी ब्रांड जैसे 'आइकॉनिक' और 'रॉयल चैलेंज' की कुल 34 पेटियां नकली शराब शामिल हैं. इसके अलावा, एक ट्रैक्टर ट्राली भरकर खाली बोतलें और 6 गैलेन तैयार नकली शराब भी जब्त की गई है. अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई शराब और सामग्रियों की कुल कीमत करीब दो लाख रुपये आंकी गई है. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही धंधेबाज मौके से भागने में सफल रहे, जिससे इस छापेमारी में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

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इस घटना के खुलासे के बाद पूरे चिताखारो गांव में सनसनी फैल गई है. धान के गोदाम में इस तरह की अवैध गतिविधि चलने की बात से ग्रामीण भी हैरान हैं. उत्पाद विभाग ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और फरार शराब माफियाओं की पहचान करने में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द ही चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विभाग अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि यह नेटवर्क कहां-कहां फैला था और यहां तैयार नकली शराब की सप्लाई किन इलाकों में की जा रही थी.

इनपुट - मृणाल सिन्हा

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