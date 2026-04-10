Godda News: चाची से इश्क पड़ा भारी, चचेरे चाचाओं ने रंगे हाथों पकड़ा, फिर पीट-पीटकर ले ली भतीजे की जान

झारखंड के गोड्डा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ अवैध संबंधों के चलते एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पथरगामा थाना क्षेत्र के माल रामपुर गांव में घटित इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है.

पूरा मामला चचेरे भतीजे और चाची के बीच पिछले तीन-चार वर्षों से चल रहे अवैध प्रेम प्रसंग से जुड़ा है. मृतक की पहचान मालरामपुर निवासी इंद्रदेव यादव के पुत्र नीरज कुमार यादव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि नीरज का अपनी चचेरी चाची पिंकी देवी (40 वर्ष) के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था. इस रिश्ते को लेकर परिवार में पहले भी कई बार विवाद हुआ था और मामला पंचायतों तक भी पहुँचा था, लेकिन नीरज और पिंकी का मिलना-जुलना बंद नहीं हुआ.

घटना 8 अप्रैल की रात करीब 12:30 बजे की है. नीरज कुमार यादव दीवार फाँदकर अपनी चाची पिंकी देवी से मिलने उनके घर पहुँचा था. इसी दौरान चाची के पति संजीव कुमार यादव ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद संजीव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया. उसने शोर मचाने के बजाय खुद कानून हाथ में लेने का फैसला किया और अपने भाई दिवाकर यादव को बुला लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

संजीव और उसके भाई दिवाकर ने मिलकर नीरज को पकड़ लिया और उसके हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए. इसके बाद दोनों ने मिलकर नीरज की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी. आरोपियों ने उसे डंडे और हथौड़े से तब तक पीटा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया. हैरानी की बात यह है कि पिटाई के बाद खुद संजीव कुमार यादव ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी कि उनके घर में एक लड़का घुसकर बदमाशी कर रहा है. जब पथरगामा थाना की गश्ती टीम मौके पर पहुँची, तो उन्हें नीरज गंभीर रूप से घायल और बंधा हुआ मिला. पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुँचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

ये भी पढ़ें- गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी और जेडीयू में फंस गया पेंच, नीतीश कुमार लौट रहे पटना

गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देश पर पथरगामा पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की. मृतक के पिता की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस हत्याकांड में शामिल दोनों चचेरे चाचाओं के साथ-साथ चाची पिंकी देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा, बांस की लाठी, रस्सी और मोबाइल फोन भी जब्त किया है. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.