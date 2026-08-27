/ससुराल में छिपा रखा था 55 लाख का चोरी का सोना, कोलकाता पुलिस ने गिरिडीह से आरोपी को दबोचा

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गिरिडीह: कोलकाता से चोरी किए गए 55 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र से बरामद किए गए हैं. इस मामले में कोलकाता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज निवासी घुपन पासवान, पिता बंसी पासवान के रूप में हुई है. वह कोलकाता में एक बड़े ठेकेदार के घर में कोठीबारी और खाना बनाने का काम करता था.
आरोपी ने कोलकाता में चोरी की, ससुराल में छिपाया सोना
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कुछ दिन पूर्व ठेकेदार के घर से सोने के जेवरात चोरी कर लिए और चोरी का माल पचंबा थाना क्षेत्र के कमरसाली स्थित अपने ससुराल में छिपा दिया था. बताया जाता है कि उसकी सास का नाम देवकी देवी है और उसी के घर में सोना रखा गया था.
पीड़ित ठेकेदार ने कोलकाता के बेनियापुकुर थाने में शिकायत दर्ज कराई
घटना के बाद पीड़ित ठेकेदार ने कोलकाता के बेनियापुकुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. इस संबंध में कांड संख्या 280/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के क्रम में कोलकाता पुलिस ने घुपन पासवान को कोलकाता से ही गिरफ्तार कर लिया.
छापेमारी में 55 लाख से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण बरामद
मिली जानकारी के अनुसार, पूछताछ में उसने चोरी की बात स्वीकार की और सोना छिपाने की जगह बताई. उसकी निशानदेही पर कोलकाता पुलिस ने पचंबा थाना पुलिस के सहयोग से कमरसाली में छापेमारी कर 55 लाख से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण बरामद कर लिए.
कोलकाता पुलिस आरोपी और जब्त सोने को अपने साथ ले गई
वहीं, बरामदगी के बाद कोलकाता पुलिस आरोपी और जब्त सोने को अपने साथ कोलकाता ले गई है. हालांकि, इस मामले में कोलकाता पुलिस के अधिकारी मीडिया के सामने विस्तृत जानकारी देने से बचते नजर आए.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा