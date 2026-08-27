Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /ससुराल में छिपा रखा था 55 लाख का चोरी का सोना, कोलकाता पुलिस ने गिरिडीह से आरोपी को दबोचा

ससुराल में छिपा रखा था 55 लाख का चोरी का सोना, कोलकाता पुलिस ने गिरिडीह से आरोपी को दबोचा

Giridih News: गिरिडीह जिला से कोलकाता पुलिस ने छापामारी कार्रवाई करते हुए 55 लाख से अधिक का सोना बरामद किया है. साथ ही चोरी के आरोपी के पुलिस ने दबोचा लिया है. पुलिस आरोपी और सोना अपने साथ कोलकाता लेकर गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 27, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:51 AM IST
ससुराल में छिपा रखा था 55 लाख का चोरी का सोना, कोलकाता पुलिस ने गिरिडीह से आरोपी को दबोचा
Image Credit: गिरिडीह में 55 लाख के जेवरात के साथ पकड़ा गया शातिर (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रेमिका से मिलने MP से बगहा पहुंचा युवक, जहर खाने से मौत
2
3
4
5