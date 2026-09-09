/चरवाहे की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा: लातेहार में मालगाड़ी का पहिया पटरी से उतरा, रेलवे ट्रैक दुरुस्त करने में जुटा

राज्य चुनें
लातेहार सीआईसी सेक्शन के बरकाकाना-बरवाडीह रेल खंड पर बेंदी रेलवे स्टेशन के समीप पोल संख्या 224/6 पर डाउन रेल लाइन पर एक खाली मालगाड़ी का 1 डिब्बा शाम 4 बजे के आसपास बेपटरी हो गया. बताया जाता है कि बरवाडीह की दिशा से खाली मालगाड़ी बरकाकाना की तरफ आ रही थी, तभी अचानक मालगाड़ी के एक डिब्बे का पहिया बेपटरी हो गया.
बेपटरी हुई मालगाड़ी को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी
घटना की सूचना बेंदी रेलवे स्टेशन मास्टर द्वारा रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है. सूचना मिलने के बाद रेल विभाग ने बेपटरी हुई मालगाड़ी को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
मालगाड़ी के पहिए से धुआं उठा और जोर की आवाज होने लगी
वहीं, स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि मैं भैंस चरा रहा था, तभी मालगाड़ी के पहिए से धुआं उठा और जोर की आवाज होने लगी. इसके बाद मैंने मालगाड़ी के गार्ड को सूचना दी ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए.
जल्द ही इस लाइन पर भी परिचालन शुरू कर दिया जाएगा
मालगाड़ी के बेपटरी होने से डाउन रेल मार्ग बाधित हो गया है. हालांकि, तीसरी रेल लाइन होने की वजह से ट्रेनों के आवागमन पर कोई असर नहीं पड़ा है. बेपटरी हुई रेल लाइन को दुरुस्त करने का काम जारी है और जल्द ही इस लाइन पर भी परिचालन शुरू कर दिया जाएगा.
बता दें कि लातेहार धनबाद रेल मंडल अंतर्गत टोरी-शिवपुर रेलवे लाइन पर फुलबसिया रेलवे स्टेशन साइडिंग के समीप 30 जनवरी, 2026 दिन शुक्रवार को कोयला लदी मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी. हादसे में मालगाड़ी की आधा दर्जन से अधिक बोगियां पटरी से उतर गईं थी. इस दुर्घटना में गार्ड नितेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था.
रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरि