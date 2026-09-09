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चरवाहे की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा: लातेहार में मालगाड़ी का पहिया पटरी से उतरा, रेलवे ट्रैक दुरुस्त करने में जुटा

Latehar News: लातेहार में मालगाड़ी का पहिया पटरी से उतर गया. यह घटना बरकाकाना - बरवाडीह रेल खंड के बेंदी रेलवे स्टेशन के समीप घटी. चरवाहे की सूझबूझ से यह बड़ा रेल हादसा टल गया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 09, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:02 PM IST
चरवाहे की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा: लातेहार में मालगाड़ी का पहिया पटरी से उतरा, रेलवे ट्रैक दुरुस्त करने में जुटा
Image Credit: लातेहार में मालगाड़ी का पहिया पटरी से उतरा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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