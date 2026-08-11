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14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने के लिए सरकार तैयार, विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

JPSC-JSSC Student Protest: सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने विपक्षियों पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया. साथ ही, सीएम ने कहा कि 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने के लिए सरकार तैयार है.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 11, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:41 PM IST
14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने के लिए सरकार तैयार, विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
Image Credit: सीएम हेमंत सोरेन (@HemantSorenJMM)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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