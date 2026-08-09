/JPSC में बड़ा भूचाल! छात्रों के विरोध के बीच 3 सदस्यों ने छोड़ी कुर्सी, राज्यपाल ने इस्तीफे किए मंजूर

राज्य चुनें
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर जारी भारी विवाद और छात्रों के बढ़ते विरोध के बीच राजभवन ने बड़ा कदम उठाया है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की अनुशंसा पर जेपीएससी के तीन सदस्यों- डॉ. अजिता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हांसदा और डॉ. जमाल अहमद के इस्तीफे को स्वीकार कर लिए हैं. राजभवन की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है.
सीआईडी ने तीनों पूर्व सदस्यों को समन भेजकर पूछताछ के लिए भी बुलाया था
दरअसल, यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर आपराधिक अनुसंधान विभाग (CID) गहन जांच कर रही है. हाल ही में सीआईडी ने जांच के सिलसिले में इन तीनों पूर्व सदस्यों को समन भेजकर पूछताछ के लिए भी बुलाया था.
बता दें कि रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सबसे पहले ZEE NEWS ने प्रमुखता से दिखाया और सरकार से सवाल पूछे. साथ ही प्राइम टाइम शो DNA में लगातार झारखंड के छात्रों की मांगों को लेकर तीखे सवाल पूछे.
कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा
बता दें कि इससे पहले मामले में सीआईडी की कार्रवाई और छापेमारी के बाद आयोग के अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया था. इसके बाद आयोग की तरफ से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा समेत कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है.
आंदोलनकारी छात्रों और सरकार बीच नहीं बन पाई बात, होगा विधानसभा का घेराव
दरअसल, झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 15 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की. हालांकि, अंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच कुछ मामलों पर बातचीत बन गई है, लेकिन CGL परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग को लेकर सहमती नहीं बन पाई है. इसके चलते छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है. साथ ही पूर्व घोषित विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को पूरा करने का फैसला किया है.