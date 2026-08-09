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JPSC में बड़ा भूचाल! छात्रों के विरोध के बीच 3 सदस्यों ने छोड़ी कुर्सी, राज्यपाल ने इस्तीफे किए मंजूर

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग के तीन सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं. लोक भवन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, हेमंत सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने सदस्य डॉ. अजिता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हांसदा और डॉ. जमाल अहमद के त्यागपत्र को मंजूरी दे दी है.

Written ByShailendra
Published: Aug 09, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:29 PM IST
JPSC में बड़ा भूचाल! छात्रों के विरोध के बीच 3 सदस्यों ने छोड़ी कुर्सी, राज्यपाल ने इस्तीफे किए मंजूर
Image Credit: झारखंड न्यूज (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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