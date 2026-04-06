IIT(ISM) धनबाद में 'इन्वेंटिव 2026' का भव्य शुभारंभ, ग्लोबल हब बनेगा भारत

धनबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी - आईएसएम) में आज 'इन्वेनटिव 2026' का शानदार आगाज हुआ. यह आयोजन भारत के अनुसंधान और नवाचार को दुनिया के सामने पेश करने का एक बहुत बड़ा जरिया बनने जा रहा है. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर हो रहे रिसर्च को ऐसे रूप में ढालना है, जिससे वे बाजार की जरूरतों को पूरा कर सकें और आम जनता के काम आ सकें.

यह आरएंडडी (R&D) फेयर दरअसल 'भारत इनोवेट्स 2026' के लिए एक महत्वपूर्ण नेशनल फीडर प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है. इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ से चुने गए बेहतरीन आइडिया और तकनीकें राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रगति का चेहरा बनेंगी. यह पूरा आयोजन 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे राष्ट्रीय अभियानों को मजबूती देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसका लक्ष्य भारत को डीप-टेक इनोवेशन का वैश्विक केंद्र बनाना है. इन्वेनटिव 2026 के माध्यम से एक ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को न केवल वैश्विक साझेदारियां मिलेंगी, बल्कि पूंजी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच भी आसान हो जाएगी.

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में किया. अपने संबोधन में उन्होंने इन्वेनटिव 2026 को भारत के भविष्य की दिशा बदलने वाला एक क्रांतिकारी मंच बताया. राज्यपाल ने कहा कि आज समय की मांग है कि हम अपने रिसर्च को केवल कागजों तक सीमित न रखकर उसे समाज और उद्योगों के लिए उपयोगी समाधानों में बदलें. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लक्ष्य में देश का युवा सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि भारत आर्थिक रूप से सशक्त हो चुका है और अब तकनीक के क्षेत्र में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा.

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इस अवसर पर कई बड़े नाम गेस्ट्स ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए. रिन्यू की को-फाउंडर वैशाली निगम सिन्हा ने नवाचार को राष्ट्र की आवश्यकता बताते हुए क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया. वहीं, टाटा स्टील के वीपी संदीप कुमार ने आईआईटी (आईएसएम) को नवाचार का पालना बताते हुए कहा कि छात्रों में जिज्ञासा और उद्योग-अकादमिक तालमेल बेहद जरूरी है. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉ. सुनील के. बर्नवाल ने डिजिटल हेल्थ और एआई (AI) आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की संभावनाओं पर बात की. जुआरी इंडस्ट्रीज के एमडी अथर शाहाब ने स्वदेशी विनिर्माण पर जोर देते हुए कहा कि हमें आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा.

इस कार्यक्रम की एक बड़ी उपलब्धि दो महत्वपूर्ण केंद्रों का उद्घाटन रहा. पहला, 'रिन्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' जो कोयले से हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने और स्थायी आजीविका पर काम करेगा. दूसरा, 'वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स', जो स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकों के लिए जरूरी खनिजों पर रिसर्च करेगा. ये दोनों केंद्र भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होंगे.

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कार्यक्रम के दौरान एक उच्च-स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया. इसमें आईआईटी और एनआईटी के निदेशकों के साथ-साथ बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों ने हिस्सा लिया. चर्चा का केंद्र बिंदु यह रहा कि कैसे नई तकनीकों को कमर्शियल लेवल पर सफल बनाया जाए और स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग का एक बेहतर ईकोसिस्टम तैयार किया जाए. इस दौरान सेमीकंडक्टर तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मटेरियल साइंस और सस्टेनेबल माइनिंग जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया. मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने फिर दोहराया कि विकसित भारत की कल्पना अब हकीकत में बदल रही है और जल्द ही भारत विश्व पटल पर एक नई ऊंचाई हासिल करेगा.