Ram Navami 2026: गिरिडीह में भव्य शोभायात्रा और पाकुड़ में पुलिस का मॉक ड्रिल; रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट

Ram Navami 2026: भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. पूरा गिरिडीह राम की भक्ति में लीन है. वहीं, पाकुड़ में भी प्रशासन रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट पर है.
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Ram Navami 2026: गिरिडीह में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां पूरा जिला राम की भक्ति में लीन है. सुबह से ही हनुमान मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. इसी कड़ी में शहरी क्षेत्र की विभिन्न अखाड़ा समितियों द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसका प्रदर्शन बड़ा चौक स्थित महावीर मंदिर के समीप किया गया. इस दौरान गिरिडीह की बेटियों ने अपने हैरतअंगेज खेलों और कलाबाजी से सभी का मन मोह लिया. सुरक्षा की दृष्टि से डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ. बिमल कुमार खुद मोर्चा संभाले हुए थे और शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.
पाकुड़ में भी रामनवमी को लेकर अलर्ट
इस बीच, पाकुड़ में रामनवमी को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है. SDPO दयानंद आजाद के नेतृत्व में, पुलिस ने टाउन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत अंबेडकर चौक के पास एक मॉक ड्रिल (अभ्यास) किया, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को परखा जा सके. इस अभ्यास के दौरान, पुलिसकर्मियों ने खुद ही उपद्रवी तत्वों की भूमिका निभाई, ताकि भीड़ को नियंत्रित करने और स्थिति को संभालने की तकनीकों का अभ्यास किया जा सके. इस मॉक ड्रिल के माध्यम से, पुलिस ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि पूरा शहर निगरानी में है और पुलिस बल किसी भी उभरती स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
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अश्लील गाने बजाने से परहेज
मौके पर पुलिस लाइंस के मेजर सार्जेंट और पुलिस इंस्पेक्टर प्रयाग राज सहित पुलिसकर्मियों का एक बड़ा दल मौजूद था. SDPO दयानंद आजाद ने रामनवमी समिति से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि शोभायात्रा निर्धारित मार्ग का ही सख्ती से पालन करें और अश्लील गाने बजाने से परहेज करें. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शोभायात्रा के दौरान DJ के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
गिरिडीह से मृणाल सिन्हा और पाकुड़ से सोहन प्रमाणिक की रिपोर्ट