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युवाओं और बेरोजगारों की बल्ले-बल्ले, 15 अगस्त तक झारखंड में होंगी 25,000 भर्तियां

अगर झारखंड सरकार इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का ऐलान करती है तो यह निश्चित रूप से युवाओं के लिए बड़ी खबर होगी. इससे सरकारी कामकाज में युवा सोच भी झलकेगी.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 15, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:53 PM IST
युवाओं और बेरोजगारों की बल्ले-बल्ले, 15 अगस्त तक झारखंड में होंगी 25,000 भर्तियां
Image Credit: हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बड़ी भर्तियां करने जा रही हैं (AI Image)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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