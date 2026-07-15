/युवाओं और बेरोजगारों की बल्ले-बल्ले, 15 अगस्त तक झारखंड में होंगी 25,000 भर्तियां

राज्य चुनें
झारखंड में हेमंत सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की घोषणा करने की तैयारी में है. इसको लेकर राज्य सरकार ने सभी विभागों में रिक्तियों की जानकारी मांगी है और विभागों को नियुक्तियों के लिए अधियाचना भेजने को कहा है, ताकि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सके. हालांकि, उसको लेकर विरोधी हमलावर भी हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं.
नियुक्तियों को लेकर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, राज्य सरकार नियुक्तियों को लेकर लगातार काम कर रही है. सभी विभागों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है. राज्य सरकार रोजगार को लेकर प्रतिबद्ध है. सीएम हेमंत सोरेन की सरकार गंभीरता से काम कर रही है. नियुक्तियों के ऐलान के लिए राज्य सरकार ने 15 अगस्त का लक्ष्य रखा है.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा कि एक साथ 25 हजार नियुक्तियों की घोषणा होगी. पहली बार राज्य को ऐसा नेतृत्व मिला है, जो सभी का ख्याल रख रहा है. जब युवा सोच होगी तो उसके हिसाब से काम होगा. आज जो नियुक्तियां हो रही हैं, वो राज्य की बेहतरी के लिए हो रही है. बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा और विजन नहीं है. राज्य में विपक्ष कोई सुझाव भी नहीं दे रहा है.
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस सरकार के दूसरे कार्यकाल के दो साल पूरे हो रहे हैं. जिस समय चुनाव था, सीएम ने बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की बात कही थी. अब दो वर्ष बीत जाने के बाद अब तक विभाग से जानकारी ही मांग रहे हैं कि आपके यहां कितनी रिक्तियां हैं. ये केवल आखों में धूल झोंकने का प्रयास है. यहां के बेरोजगार युवा भटक रहे हैं. इस सरकार में कुछ होने वाला नहीं. जो नियुक्तियां हो भी रहीं, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी आ रही हैं.