/युवाओं और बेरोजगारों की बल्ले-बल्ले, 15 अगस्त तक झारखंड में होंगी 25,000 भर्तियां

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस सरकार के दूसरे कार्यकाल के दो साल पूरे हो रहे हैं. जिस समय चुनाव था, सीएम ने बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की बात कही थी. अब दो वर्ष बीत जाने के बाद अब तक विभाग से जानकारी ही मांग रहे हैं कि आपके यहां कितनी रिक्तियां हैं. ये केवल आखों में धूल झोंकने का प्रयास है. यहां के बेरोजगार युवा भटक रहे हैं. इस सरकार में कुछ होने वाला नहीं. जो नियुक्तियां हो भी रहीं, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी आ रही हैं.