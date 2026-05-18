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हथकड़ी में दूल्हा, अर्थी पर दुल्हन, गिरिडीह में मौत के बाद पूरी हुई शादी की रस्म, रो पड़ा पूरा गांव

Jharkhand News: देवरी के बुढ़ियासारे गांव की बहामुनि को चार माह पहले रंगामाटी के मनीष मुर्मू बहला-फुसलाकर ले गया था. पिता अनूप हांसदा का आरोप है कि शादी का भरोसा देकर बेटी को रंगामाटी में रखा गया. घरवाले पुलिस के पास नहीं गए, बस बेटी के हाथ पीले होने का इंतजार करते रहे. ससुराल में बहामुनि की लाश मिली.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 18, 2026, 06:16 AM IST

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गिरिडीह में अंत्येष्टि से पहले शव की मांग में भरा सिंदूर (Photo-AI)
गिरिडीह में अंत्येष्टि से पहले शव की मांग में भरा सिंदूर (Photo-AI)

Giridih News: गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के रंगामाटी गांव में एक ऐसी शादी हुई जिसे देखकर पूरा गांव सिसक उठा. दूल्हा हथकड़ी में था, दुल्हन अर्थी पर लेटी थी. शव के मांग में सिंदूर भरा गया, फिर उसी पति ने चिता को मुखाग्नि दी. होने वाले ससुराल में संदेहास्पद हाल में मरी बहामुनि हांसदा की यही आखिरी विदाई थी.

चार महीने पहले अगवा, शादी का झांसा
देवरी के बुढ़ियासारे गांव की बहामुनि को चार महीने पहले रंगामाटी के मनीष मुर्मू बहला-फुसलाकर ले गया था. पिता अनूप हांसदा का आरोप है कि शादी का भरोसा देकर बेटी को रंगामाटी में रखा गया. घरवाले पुलिस के पास नहीं गए, बस बेटी के हाथ पीले होने का इंतजार करते रहे. ससुराल में बहामुनि की लाश मिली. 

जहर देकर मारने का आरोप
पिता का आरोप है कि मारपीट के बाद जहर खिलाकर बेटी की हत्या कर दी गई. बेंगाबाद थाना कांड संख्या 78/26 के तहत पति मनीष मुर्मू, पिता मनोज मुर्मू, मां लीलमुनि मरांडी और भाई राकेश मुर्मू पर अपहरण-हत्या का केस दर्ज हुआ है.

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24 घंटे शव पर चला विवाद, पुलिस का पहरा
मौत के बाद शव को कोई लेने को तैयार नहीं था. मायका देवरी ले जाना नहीं चाहता था, ससुराल भी पीछे हटा. शाम से शव थाने में पड़ा रहा. देर रात पुलिस शव लेकर रंगामाटी पहुंची तो वहां भी 24 घंटे तक बवाल चला. गांव में तनाव देख पुलिस को रातभर डेरा डालना पड़ा. एसआई विजय मंडल के नेतृत्व में कई जवान और चौकीदार तैनात रहे.

शव के सामने हुई शादी, फिर अंत्येष्टि
घंटों की पंचायत के बाद फैसला हुआ, पहले शादी होगी फिर अंत्येष्ठि. फिर सुबह पुलिस हिरासत में बंद मनीष को गांव लाया गया. उसने मृत बहामुनि के मांग में सिंदूर भरा. शादी की रस्म पूरी होते ही पति ने ही मुखाग्नि दी. रस्म के तुरंत बाद पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर गिरिडीह जेल भेज दिया. कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर में नवविवाहिता की अंत्येष्ठि कर दी गई. एक बेटी जो दुल्हन बनने का सपना लेकर ससुराल गई थी, वह लाश बनकर लौटी. मांग में सिंदूर और हाथों में मेहंदी की जगह चिता की आग उसकी किस्मत में लिखी थी. पूरा इलाका इस दर्दनाक विदाई पर स्तब्ध है.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

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