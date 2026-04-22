Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3187806
Zee Bihar JharkhandJharkhand

Gumla News: गुमला की 6 साल की बच्ची के लापता होने पर HC सख्त, CBI जांच की दी चेतावनी... गुमला पहुंचीं DGP तदाशा मिश्रा

Gumla News: गुमला की 6 साल की बच्ची के लापता होने पर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. HC ने मामले की जांच CBI से कराने के संकेत दिए हैं. वहीं, मामले की जांच करने के लिए DGP तदाशा मिश्रा खुद गुमला पहुंची.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:15 AM IST

Trending Photos

गुमला पहुंचीं DGP तदाशा मिश्रा
गुमला पहुंचीं DGP तदाशा मिश्रा

Gumla News: गुमला के खोरा गांव की एक 6 साल की बच्ची के 2018 से लापता मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के DGP और गुमला के SP से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलने पर जांच की वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए और त्वरित परिणाम लाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि दो सप्ताह के भीतर कोई ठोस प्रगति नहीं होती है, तो जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जा सकती है.

गुमला पहुंचीं DGP तदाशा मिश्रा
हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य की DGP तदाशा मिश्रा खुद गुमला पहुंचीं. सर्किट हाउस में उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की, जिसमें अब तक की गई कार्रवाई और जांच की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की गई. इसके बाद, उन्होंने बच्चे के परिवार वालों को बुलाया और बंद दरवाजों के पीछे करीब दो घंटे तक उनसे विस्तार से पूछताछ की और मामले के हर पहलू के बारे में जानकारी जुटाई. DGP ने बताया कि पुलिस टीम काफी समय से इस मामले पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है.

यह भी पढ़ें: बीजेपी ने चुनाव हारा है मैदान नहीं, झारखंड में और धारदार होकर उभरेंगे: दीपक प्रकाश

Add Zee News as a Preferred Source

पूरे मामले की समीक्षा जारी
उन्होंने कहा कि पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है और जांच को नई गति देने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि जल्द से जल्द नतीजे सामने आ सकें. इन घटनाक्रमों के बाद, यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. परिवार के सदस्य वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं और अब हाई कोर्ट के सख़्त रुख के चलते तेज गति से जांच होने की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं.

रिपोर्ट: रणधीर निधि, गुमला

TAGS

Gumla NewsDGP Tadasha Mishra