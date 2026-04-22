Gumla News: गुमला की 6 साल की बच्ची के लापता होने पर HC सख्त, CBI जांच की दी चेतावनी... गुमला पहुंचीं DGP तदाशा मिश्रा

Gumla News: गुमला के खोरा गांव की एक 6 साल की बच्ची के 2018 से लापता मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के DGP और गुमला के SP से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलने पर जांच की वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए और त्वरित परिणाम लाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि दो सप्ताह के भीतर कोई ठोस प्रगति नहीं होती है, तो जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जा सकती है.

गुमला पहुंचीं DGP तदाशा मिश्रा

हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य की DGP तदाशा मिश्रा खुद गुमला पहुंचीं. सर्किट हाउस में उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की, जिसमें अब तक की गई कार्रवाई और जांच की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की गई. इसके बाद, उन्होंने बच्चे के परिवार वालों को बुलाया और बंद दरवाजों के पीछे करीब दो घंटे तक उनसे विस्तार से पूछताछ की और मामले के हर पहलू के बारे में जानकारी जुटाई. DGP ने बताया कि पुलिस टीम काफी समय से इस मामले पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है.

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पूरे मामले की समीक्षा जारी

उन्होंने कहा कि पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है और जांच को नई गति देने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि जल्द से जल्द नतीजे सामने आ सकें. इन घटनाक्रमों के बाद, यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. परिवार के सदस्य वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं और अब हाई कोर्ट के सख़्त रुख के चलते तेज गति से जांच होने की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं.

रिपोर्ट: रणधीर निधि, गुमला